Нова светофарна уредба ще изгради Община Пловдив на кръстовището между улиците "Лев Толстой“ и "Богомил“, с която да се повиши пътната безопасност и оптимизира трафика в един от натоварените райони на града.

Светофарът ще бъде оборудван с микропроцесорна система и трафик детектори за анализ на автомобилния поток в реално време. За безопасността на пешеходците се предвижда звукова сигнализация, бутони за заявка на зелен сигнал, таймери с обратно броене за визуализиране на оставащото време. Системата ще бъде свързана с Центъра за управление на трафика (ЦУТ) за по-добра координация на движението в целия град.

"Това обновяване на светофарната уредба е жизненоважна стъпка за намаляване на рисковите ситуации в района“, коментира заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов.

Изпълнението на проекта за модернизация на кръстовището, което е ключова връзка между големите булеварди "Санкт Петербург“, "Цариградско шосе“ и "Източен“, ще се изпълнява в две фази – проектиране и строителство.

Общият максимален бюджет за изпълнение е в размер на 86 500 евро без ДДС или 103 800 евро с ДДС.

