По повод 112-ата годишнина от рождението на колосалния български бас Борис Христов, Община Пловдив и "Б Плюс Филм“ канят пловдивчани и гости на града на премиерната прожекция за града на документалния филм "Живот страшен и все пак много хубав“.
Събитието ще се състои на 18 май (понеделник) от 18:30 ч. в "LUCKY Дом на киното“ (ул. "Гладстон“ №1). Входът е свободен до запълване на местата в залата. След прожекцията публиката ще има възможност да се срещне лично с творческия екип на филма.
"Живот страшен и все пак много хубав“ не е просто биографичен разказ, а вълнуваща история за любовта, надживяла идеологически догми, политически катаклизми и лични интриги. Филмът осветлява образа на Пенка Касабова – жената, останала в сянка, но изиграла ключова роля за превръщането на Борис Христов в световна оперна легенда.
Чрез спомените на Пенка и личните писма на Борис, лентата разкрива непознатото лице на великия бас – неговата чувствителност, хумор и духовна метаморфоза под влиянието на една изключителна жена.
Прожекцията е жест на почит от страна на авторите към Пловдив – градът, в който е роден Борис Христов. Макар и пребивавало за кратко в къщата на ул. "Велико Търново“ №47, семейството му оставя незаличима следа в историята на града, отбелязана днес с барелеф и паметна плоча на фасадата. Филмът е една вълнуваща история за любовта като съзидателна сила.
Творчески екип:
"Живот страшен и все пак много хубав“ (България, 2026, 76 мин.)
Сценарист и режисьор: Ралица Димитрова
Оператор: Пламен Герасимов
Музика: Давид Кокончев
Художник: Надежда Илиева
Художник по костюмите: Нели Пекарева
Звук: Александър Симеонов, Мариана Вълканова, Георги Вълчев
Изпълнителен продуцент: Мая Дражева
С участието на: Милена Ерменкова, Елена Хрант, Иваил Симеонов, Вера Среброва
Продуцент: Пламен Герасимов
Продукция: Б Плюс Филм
Копродуценти: СОНУС и Софийска опера и балет
С подкрепата на ИА "Национален филмов център“
Със съдействието на: ДА "Архиви“; Национална библиотека "Св.св. Климент Охридски“; Българска национална телевизия; ПКСХП "Св. Александър Невски“; ДЛС "Кричим“; Софийска градска художествена галерия и др.
Прожекцията в Пловдив се осъществява с подкрепата на община Пловдив.
Филмът
Филмът излиза извън рамките на интимната история, за да постави фундаментални въпроси: каква е цената на любовта в трудни исторически времена? Какво е мястото на жената в българското общество и как се променя отношението към твореца през бурния XX век?
През образите на три актриси, пресъздаващи етапите от живота на Пенка Касабова, зрителят преминава през епохите на фашизма, войната и зараждащия се социализъм. В този "страшен живот“ единствената константа остава споделената отдаденост на изкуството и способността да надмогнеш егото си в името на нещо по-голямо.
