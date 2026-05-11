По повод 112-ата годишнина от рождението на колосалния български бас Борис Христов, Община Пловдив и "Б Плюс Филм“ канят пловдивчани и гости на града на премиерната прожекция за града на документалния филм "Живот страшен и все пак много хубав“.

Събитието ще се състои на 18 май (понеделник) от 18:30 ч. в "LUCKY Дом на киното“ (ул. "Гладстон“ №1). Входът е свободен до запълване на местата в залата. След прожекцията публиката ще има възможност да се срещне лично с творческия екип на филма.

"Живот страшен и все пак много хубав“ не е просто биографичен разказ, а вълнуваща история за любовта, надживяла идеологически догми, политически катаклизми и лични интриги. Филмът осветлява образа на Пенка Касабова – жената, останала в сянка, но изиграла ключова роля за превръщането на Борис Христов в световна оперна легенда.

Чрез спомените на Пенка и личните писма на Борис, лентата разкрива непознатото лице на великия бас – неговата чувствителност, хумор и духовна метаморфоза под влиянието на една изключителна жена.

Прожекцията е жест на почит от страна на авторите към Пловдив – градът, в който е роден Борис Христов. Макар и пребивавало за кратко в къщата на ул. "Велико Търново“ №47, семейството му оставя незаличима следа в историята на града, отбелязана днес с барелеф и паметна плоча на фасадата. Филмът е една вълнуваща история за любовта като съзидателна сила.

Творчески екип:

"Живот страшен и все пак много хубав“ (България, 2026, 76 мин.)

Сценарист и режисьор: Ралица Димитрова

Оператор: Пламен Герасимов

Артистката, изиграла Пенка Касабова

Музика: Давид Кокончев

Художник: Надежда Илиева

Художник по костюмите: Нели Пекарева

Звук: Александър Симеонов, Мариана Вълканова, Георги Вълчев

Изпълнителен продуцент: Мая Дражева

С участието на: Милена Ерменкова, Елена Хрант, Иваил Симеонов, Вера Среброва

Продуцент: Пламен Герасимов

Артистът, изиграл Борис Христов

Продукция: Б Плюс Филм

Копродуценти: СОНУС и Софийска опера и балет

С подкрепата на ИА "Национален филмов център“

Със съдействието на: ДА "Архиви“; Национална библиотека "Св.св. Климент Охридски“; Българска национална телевизия; ПКСХП "Св. Александър Невски“; ДЛС "Кричим“; Софийска градска художествена галерия и др.

Прожекцията в Пловдив се осъществява с подкрепата на община Пловдив.

Филмът

Филмът излиза извън рамките на интимната история, за да постави фундаментални въпроси: каква е цената на любовта в трудни исторически времена? Какво е мястото на жената в българското общество и как се променя отношението към твореца през бурния XX век?

През образите на три актриси, пресъздаващи етапите от живота на Пенка Касабова, зрителят преминава през епохите на фашизма, войната и зараждащия се социализъм. В този "страшен живот“ единствената константа остава споделената отдаденост на изкуството и способността да надмогнеш егото си в името на нещо по-голямо.