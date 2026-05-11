Комплексът на ТПК "Марица" в пловдивския район "Източен" е почти напълно съборен и теренът е изравнен. Всички 16 големи и по-малки сгради са съборени и строителните отпадъци са извозени. Между киприте 4-5-етажни кооперации след броени месеци на това място ще изникне нов жилищен комплекс.

Завесата се вдигна

Новият собственик на имота вече е известен, след като близо две години инвеститорът се пазеше в дълбока тайна. От информационната табела на обекта става ясно, че възложител е "Марица 2011" АД. Дружеството е свързано с най-големия хлебопроизводител в региона - "Симид 1000" и "Хебър" ЕАД. Според публичната информация, представител на "Марица 2011" АД, е Митко Борисов Караджов. Той участва в Съвета на директорите заедно с Борис Тодоров Инчев, Кристина Иванова Чорлева - Алексиева и Иван Петров Ангелов. Като действителен собственик се сочи Христо Георгиев Караманов.

Миналия януари Plovdiv24.bg писа, че мистериозен инвеститор е получил всички разрешителни да вдигне 25-метрови сгради на мястото на ТПК "Марица" на ул. "Арх. Камен Петков" в широкия център на града. Няколко месеца по-рано е била финализирана сделката по смяна на собствеността на имота и за новия обект дори вече е издаден ПУП, който предвижда разгърнатата площ на новото строителство да е над 11 000 кв. м.

Строителни параметри

Разчистването на терена започна миналия април и трябваше да бъде завършено до 31 декември 2025 г. Планът за безопасност и здраве (ПБЗ) е бил одобрен на 2 април 2025г., а Планът за управление на строителните отпадъци (ПУСО) - на 10 юли 2025 г. В премахването на съществуващите промишлени сгради са били ангажирани десет души. Изпълнител на строително-монтажните работи е велинградската фирма "Трансметал" ЕООД.

Издадената от общината скица-виза за проектиране касае ново свободно високо застрояване и подземно застрояване, което допълва съществуващото застрояване на нов трафопост (БКТП). Параметрите на устройствената зона са: височина до 25 метра, плътност до 60%, кинт до 3.5, озеленяване минимум 30%, паркиране минимум 100%.

Според информацията в Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е с обща площ 6287 кв.м. Територията е за друг вид производствен, складов обект. Не е известно да е имало промяна на предназначението, което трябва да се одобри от Общинския съвет.

ТПК "Марица"

ТПК "Марица" отдавна не функционира като трудово-производителна кооперация. Тя не е член на Националния съюз на трудово-производителите кооперации в България, показа проверка на медията ни. Сградата на ул. "Арх. Камен Петков" е с две основни тела - на три и пет етажа, както и множество по-малки постройки. В основния корпус би трябвало да функционират предприятия на трудоустроени хора. В последните години там работеше само един цех, а останалите помещения се даваха под наем на външни фирми.