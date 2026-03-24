Легендарното бистро "Симфония", познато в по-ново време като бар "Морадо", има нов собственик. Това е Бойко Качулев - притежател на ресторант "Торро Гранде" и хотел "The Emporium Hotel Plovdiv – MGallery Collection“. Качулев е финализирал придобиването на знаковата сграда, разположена в непосредствена близост до Пеещите фонтани, предава Plovdiv24.bg.
Параметрите по сделката остават конфиденциални, но според експерти от бранша става дума за не по-малко от 3 милиона евро. Сумата е сред най-големите инвестиции в общественото хранене в Пловдив.
Подготовката за новия проект е в ход, като целта е създаване на заведение от "ново поколение", което да се възползва максимално от локацията си. Тъй като обектът се намира на територията на Цар-Симеоновата градина, която е паметник на културата от национално значение, всички намеси по сградата трябва да се съгласуват със съответните институции.
Нищо не пречи на собственика да прави вътрешна трансформация, която вече е предприета. От обекта са изнесени оборудването и обзавеждането и предстои основен ремонт. Планирано е вторият етаж да бъде превърнат в ресторант.
Проектът обещава пълна хармония с ландшафта на Цар-Симеоновата градина. Ще се работи за интеграцията на обекта с мултимедийната среда на Пеещите фонтани.
Както Plovdiv24.bg съобщи наскоро, предстои ремонт на езерото с Пеещите фонтани. Като част от обновяването на любимото на пловдивчани място ще бъде монтирана специална дюза, създаваща водна завеса, благодарение на която ще се надгради и обогати програмата на фонтаните.
Новото съоръжение ще формира водна дъга с максимални размери 30 метра ширина и 15 метра височина. В този периметър под високо налягане ще се разпръсква вода, която ще образува екран от водна мъгла, който ще дава възможност за проекция на видеосъдържание. Изцяло ще бъде подновена мултимедийната система – видео проектор, плейър и компютър за управление.
Мощен бизнесмен купи легендарно заведение в Пловдив след сделка за милиони
Още по темата
Още от Бизнес
Бивш шеф на ДАИ-Пловдив: Доста от малките фирми ще срещнат големи трудности с обслужване на кредити и това ще доведе до фалити
еди мърфи
преди 1 ч. и 43 мин.
колко да е мощен-Пещерняците са зад него-бушон
Bliss
преди 4 ч. и 26 мин.
Пеевски пак мачка
