Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Започна основен ремонт на Пеещите фонтани в Цар Симеоновата градина.

Дейностите обхващат подмяна на хидроизолацията на езерото с площ около 6500 кв. м, включително демонтаж на съществуващото покритие, почистване на дъното и стените, полагане на нов грунд и два пласта специално покритие, пренареждане и залепване на бордюрите и плочите около фонтана и други.

Като част от обновяването на любимото на пловдивчани място ще бъде монтирана специална дюза, създаваща водна завеса, благодарение на която ще се надгради и обогати програмата на фонтаните.

Новото съоръжение ще формира водна дъга с максимални размери 30 метра ширина и 15 метра височина. В този периметър под високо налягане ще се разпръсква вода, която ще образува екран от водна мъгла, който ще дава възможност за проекция на видеосъдържание. Изцяло ще бъде подновена мултимедийната система – видео проектор, плейър и компютър за управление.

"Пеещите фонтани са едно от най-разпознаваемите и емблематични места за разходка и културни събития в Пловдив. С този ремонт не само ще подобрим техническото състояние на съоръжението, но и ще надградим атракцията, която ще направи пространството още по-привлекателно за пловдивчани и гостите на града“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

"Работата започна при първото благоприятно време от сезона. Срокът за изпълнение на строително-ремонтните дейности е 70 дни“, заяви заместник-кметът по екология и здравеопазване Иван Стоянов, който е възложител на дейностите.