Започна основен ремонт на Пеещите фонтани в Цар Симеоновата градина.
Дейностите обхващат подмяна на хидроизолацията на езерото с площ около 6500 кв. м, включително демонтаж на съществуващото покритие, почистване на дъното и стените, полагане на нов грунд и два пласта специално покритие, пренареждане и залепване на бордюрите и плочите около фонтана и други.
Като част от обновяването на любимото на пловдивчани място ще бъде монтирана специална дюза, създаваща водна завеса, благодарение на която ще се надгради и обогати програмата на фонтаните.
Новото съоръжение ще формира водна дъга с максимални размери 30 метра ширина и 15 метра височина. В този периметър под високо налягане ще се разпръсква вода, която ще образува екран от водна мъгла, който ще дава възможност за проекция на видеосъдържание. Изцяло ще бъде подновена мултимедийната система – видео проектор, плейър и компютър за управление.
"Пеещите фонтани са едно от най-разпознаваемите и емблематични места за разходка и културни събития в Пловдив. С този ремонт не само ще подобрим техническото състояние на съоръжението, но и ще надградим атракцията, която ще направи пространството още по-привлекателно за пловдивчани и гостите на града“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.
"Работата започна при първото благоприятно време от сезона. Срокът за изпълнение на строително-ремонтните дейности е 70 дни“, заяви заместник-кметът по екология и здравеопазване Иван Стоянов, който е възложител на дейностите.
Milen B
преди 1 ч. и 55 мин.
Има ли гербаджия, който да не открадне от пеещите фонтани - НЕ. В на Тотев мандата платихме 10-11 милиона лева на Запрянов, който освен градската ремонтира и пеещите, но уви тая тиква явно не е намазала, та за това ето ви още един реремонт.
