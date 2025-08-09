ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Дойде ред и на един от най-емблематичните фонтани в Пловдив
Автор: Данислава Вълкова 07:39Коментари (0)562
© Plovdiv24.bg
Две фирми се борят за подновяване на фонтаните в Цар-Симеоновата градина. Това става ясно от информацията, поместена в регистъра на обществените поръчки, видя Plovdiv24.bg. Аквабион - България ООД и Аква Пулс ООД са предоставили оферта. Първата е за сумата от 565 456,88 лева, а втората - за 600 982,66 лева, като именно тя е фирмата, която поддържа съоръженията през последните години, като е печелила две обществени поръчки.

Настоящата е за доставка и монтаж на дюза за водна мъгла (воден екран), доставка и подмяна на износени детайли на фонтанното оборудване и дейности по поддръжка на Езерото (основен фонтан) и прилежащия сух фонтан в градината.

Предвижда се да бъде напълно обновена мултимедията с видеопроектор и плейър, компютър за управление на лазерния проектор. Изисква се да се направи ВиК проект за изменение на съществуващото фонтанно оборудване. Част от задълженията на избрания изпълнител ще бъде поддържането на основния фонтан и прилежащия сух фонтан, включително подготовка на съоръженията за зазимяване, съответно за пускане и безопасна работа.

Всъщност това е втора обществена поръчка за обновяване на емблематичната за Пловдив забележителност. Първата е за ремонт на хидроизолацията и включва демонтиране на съществуващото покритие, почистване на основата и полагане на два пласта хлоркаучуков емайллак за басейни на езерото, което е с площ близо 6 500 кв. м. За тази поръчка кандидатстват три фирми - "Запрянови - 03" ООД от Асеновград, "Ник строй 2000" ЕООД от Русе и "ЕМТ строй" ЕООД от Пловдив. Все още не е посочена дата за отваряне на ценовите оферти.

Припомняме, че пеещите фонтани бяха реновирани през 2014 г. при реконструкцията на Цар-Симеоновата градина в рамките на проект, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие". Тогава беше изградено ново корито на езерото и бяха монтирани нови помпени и филтърни системи и съоръжения. През 2018 г. беше направен ремонт заради проблеми с хидроизолацията.

Възложител е заместник-кметът "Екология и здравеопазване“ в Община Пловдив“ Иван Стоянов. Предстои да бъде обявен изпълнител на обществената поръчка.


Още по темата: общо новини по темата: 257
19.06.2025 Дават още над 600 000 лева за ремонт на Пеещите фонтани в Пловдив
18.05.2025 Обявиха обществена поръчка за над 500 000 лева за Пеещите фонтани
18.04.2025 Читател: Имат нужда от една боя
18.04.2025 Общината: Ще ги пуснем другия месец
18.04.2025 Пловдивчанин: Резил! Цялата им работа е такава
13.10.2024 Историк: Цар-Симеоновата градина в Пловдив е била построена за много кратко време върху мюсюлмански гробища
предишна страница [ 1/43 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Авантата - чиста печалба или как пловдивчани превърнаха зелена пл...
07:55 / 09.08.2025
Разширяват последния дом на пловдивчани
07:47 / 09.08.2025
Няколко строителни фирми в надпревара за ремонт на училище в Плов...
06:30 / 09.08.2025
Марио Бакалов остана разочарован от поръчка на цветя в Пловдив, н...
22:41 / 08.08.2025
В пловдивско село олицетворяват еврораят със Салвадор Дали
22:05 / 08.08.2025
За пореден път евакуираха посетителите на мол "Марково тепе"
18:59 / 08.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
Собственик на пицария, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:09 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:17 / 07.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
15:25 / 07.08.2025
НИМХ: Започва труден период
НИМХ: Започва труден период
07:20 / 08.08.2025
На 32 с нова визия
На 32 с нова визия
15:23 / 07.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Цар Симеоновата градина придобива нова визия
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Модернизират училища в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: