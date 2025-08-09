ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дойде ред и на един от най-емблематичните фонтани в Пловдив
Настоящата е за доставка и монтаж на дюза за водна мъгла (воден екран), доставка и подмяна на износени детайли на фонтанното оборудване и дейности по поддръжка на Езерото (основен фонтан) и прилежащия сух фонтан в градината.
Предвижда се да бъде напълно обновена мултимедията с видеопроектор и плейър, компютър за управление на лазерния проектор. Изисква се да се направи ВиК проект за изменение на съществуващото фонтанно оборудване. Част от задълженията на избрания изпълнител ще бъде поддържането на основния фонтан и прилежащия сух фонтан, включително подготовка на съоръженията за зазимяване, съответно за пускане и безопасна работа.
Всъщност това е втора обществена поръчка за обновяване на емблематичната за Пловдив забележителност. Първата е за ремонт на хидроизолацията и включва демонтиране на съществуващото покритие, почистване на основата и полагане на два пласта хлоркаучуков емайллак за басейни на езерото, което е с площ близо 6 500 кв. м. За тази поръчка кандидатстват три фирми - "Запрянови - 03" ООД от Асеновград, "Ник строй 2000" ЕООД от Русе и "ЕМТ строй" ЕООД от Пловдив. Все още не е посочена дата за отваряне на ценовите оферти.
Припомняме, че пеещите фонтани бяха реновирани през 2014 г. при реконструкцията на Цар-Симеоновата градина в рамките на проект, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие". Тогава беше изградено ново корито на езерото и бяха монтирани нови помпени и филтърни системи и съоръжения. През 2018 г. беше направен ремонт заради проблеми с хидроизолацията.
Възложител е заместник-кметът "Екология и здравеопазване“ в Община Пловдив“ Иван Стоянов. Предстои да бъде обявен изпълнител на обществената поръчка.
