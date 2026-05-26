Празник, посветен изцяло на децата, добротата и човешката свързаност, ще се проведе на 1 юни в пространството пред Търговски център ГРАНД и в кафе NOIR на етаж 1 в Пловдив. Инициативата има за цел да събере малки и големи около благородната кауза за изграждане на повече съпричастност, внимание и подкрепа още от най-ранна възраст.

Начало на инициативата и представяне на SuperHeart

Официалното начало на събитието е обявено за 12:00 часа пред Търговски център ГРАНД. Посетителите ще имат възможност да се включат в разнообразни активности, тематични игри и демонстрации, изцяло насочени към темите за взаимопомощта и грижата за другия. В рамките на празника ще бъде представена и мисията на SuperHeart – специализирана платформа, която обединява граждани, организации и компании в съвместни усилия за изграждането на по-подкрепяща и човечна среда.

Демонстрации на БЧК и интерактивни работилници

В дневната програма на празника ще се включат няколко партньорски организации с полезни и образователни занимания. Представители на Българския Червен кръст ще направят практически демонстрации и ще покажат основни техники за оказване на първа помощ. От British School са подготвили творчески занимания за най-малките, а Общинско предприятие "Младежки център“ ще се включи с интересната работилничка "Нарисувай емоция“ и поредица от забавни игри, разработени за насърчаване на емоционалната интелигентност у децата.

Вечерна програма със Стич в кафе NOIR

От 18:00 часа празничните прояви ще се пренесат на етаж 1 в Търговски център ГРАНД – в пространството на кафе NOIR и детски кът "Малък рай“. Там децата ще бъдат посрещнати от любимия анимационен герой Стич, който е подготвил много игри, професионално рисуване на лица, щури научни експерименти, оцветяване, динамични щафетни състезания и весела детска дискотека.

Институционална подкрепа и покана към семействата

Организаторите отправят топла покана към всички семейства, приятели и съмишленици, които вярват, че доброто започва от малките жестове, а най-ценните моменти се създават заедно. Събитието се реализира с официалната подкрепа на район "Централен“.