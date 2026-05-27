Близо 12 часа е продължила тежката и изключително отговорна акция по обезопасяване и почистване на района край "Скобелева майка“ в Пловдив след ПТП с преобръщане на цистерна, превозваща сярна киселина.

При инциденти с опасни химически вещества служителите от сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив и Rescue Team Plovdiv поемат задачата да обезопасят мястото и да извършат необходимата деконтаминация - отстраняване, неутрализиране или намаляване до безопасно ниво на опасните замърсители от хора, техника, оборудване и терени.

Аварийните екипи работиха часове наред в тежки и рискови условия, за да ограничат последствията от разлива на сярна киселина и да гарантират безопасността на гражданите.

С професионализъм, бърза реакция и отлична подготовка в акцията се включиха и огнеборците от Четвърта РСПБЗН- Пловдив. Благодарност и уважение към всички участници в операцията за тяхната отдаденост, смелост и безупречна работа, съобщиха от пресцентъра на пожарната в Пловдив.

