Стационарът на Отделението по инвазивна кардиология (заедно със сектор реанимация) към УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, подновява дейността си в изцяло реновирана база на етаж 7-ми (източно крило) в сградата на Хирургичния корпус. Преместването се извършва във връзка с успешното приключване на строително-ремонтните дейности и изпълнението на плана за поетапно климатизиране на лечебното заведение, съобщиха от лечебното заведение за Plovdiv24.bg.

До момента секторът функционираше временно в източното крило на 10-ия етаж, на мястото на Клиниката по пневмология и фтизиатрия. Отделението възстанови от вчера пълния си работен обем и прием на пациенти на 7-ия етаж, но в изцяло обновеното и модернизирано крило на корпуса.

Процесът по транспортиране на хоспитализираните пациенти е организиран поетапно при съблюдаване на всички мерки за безопасност и опазване на тяхното здраве. Пребазирането на структурата е обезпечено технически и кадрово, като лечебно-диагностичният процес за спешни и планови случаи протича без прекъсване, уточняват от лечебното заведение.

Новата база на отделението отговаря на съвременните медицински стандарти, като осигурява цялостно климатизирана среда и подобрени битови условия за пациентите. Обновената инфраструктура и внедрените технологични решения имат за цел да повишат качеството на предоставяната високоспециализирана медицинска грижа и да осигурят максимален комфорт по време на престоя и възстановяването на пациентите.