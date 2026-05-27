Сензацията е истинска и ще може да се види в Етнографския музей в Пловдив след 12 юни. Всъщност това е българският проект на архитекта Ясен Марков, който донесе сняг във Венеция посред лято по време на миналогодишното издание на бианалето, съобщи за Plovdiv24.bg директорът на РЕМ в Пловдив Ангел Янков. Арх. Ясен Марков живее и работи в Германия.
Една година по-късно българският павилион от Венецианското биенале по архитектура 2025 идва в Пловдив. Докато Венеция тази година посреща Биеналето по изкуства, Архитектурното биенале се връща на местна почва - от столицата на световната култура към столицата на културата в България.
Какво представлява изложбата?
PSEUDONATURE 2.0, или псевдоприродата, влиза в нов контекст. Освен за климатичните промени, проектът говори и за локалната реалност - национална идентичност, изкуствен интелект, бюрокрация, технологии, среда и всичко онова, което оформя живота ни днес.
Адаптираната версия PSEUDONATURE 2.0 ще пръска сняг посред лято в един от най-топлите градове у нас. Оръдието е позиционирано в двора на Регионалния етнографски музей - Пловдив, а килимът е експониран така че да влезе в диалог с постоянните експозиции на музея.
Откриването на изложбата е на 12 юни, от 17:30 часа, в Регионален Етнографски музей - Пловдив на ул. "Д-р Стоян Чомаков" 2. Тя ще остане там до средата на август.
