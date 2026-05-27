Сензацията е истинска и ще може да се види в Етнографския музей в Пловдив след 12 юни. Всъщност това е българският проект на архитекта Ясен Марков, който донесе сняг във Венеция посред лято по време на миналогодишното издание на бианалето, съобщи за Plovdiv24.bg директорът на РЕМ в Пловдив Ангел Янков. Арх. Ясен Марков живее и работи в Германия.

Изложбата идва за първи път в България и то в Етнографския музей, по проект на Фондация "Пловдив 2019". Ние сме само партньори в тази инициатива, каза Ангел Янков.

Една година по-късно българският павилион от Венецианското биенале по архитектура 2025 идва в Пловдив. Докато Венеция тази година посреща Биеналето по изкуства, Архитектурното биенале се връща на местна почва - от столицата на световната култура към столицата на културата в България.

Какво представлява изложбата?

Това е едно оръдие, което пръска сняг, а той пада върху слънчеви батерии, които го топят. Още не знаем дали наистина ще разхлажда, обясни директорът на музея Ангел Янков.

PSEUDONATURE 2.0, или псевдоприродата, влиза в нов контекст. Освен за климатичните промени, проектът говори и за локалната реалност - национална идентичност, изкуствен интелект, бюрокрация, технологии, среда и всичко онова, което оформя живота ни днес.

Адаптираната версия PSEUDONATURE 2.0 ще пръска сняг посред лято в един от най-топлите градове у нас. Оръдието е позиционирано в двора на Регионалния етнографски музей - Пловдив, а килимът е експониран така че да влезе в диалог с постоянните експозиции на музея.

Така че, заслужава си да се види.

Откриването на изложбата е на 12 юни, от 17:30 часа, в Регионален Етнографски музей - Пловдив на ул. "Д-р Стоян Чомаков" 2. Тя ще остане там до средата на август.