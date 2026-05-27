Сили за Специални операции поздравиха Божидар Бойков. Ето какво написаха от институцията:

Честит рожден ден на бригаден генерал Божидар Бойков! Командир на Съвместното командване на специалните операции. Пожелаваме му здраве, несъкрушима сила, желязна воля и нестихващ устрем пред предизвикателствата! Нека успехът съпътства всяко негово начинание – както на професионалното бойно поле, така и в личния живот!

Кой е Божидар Бойков?

Божидар Сашов Бойков е български офицер, бригаден генерал, военен парашутист. Роден е 27 май 1975 г. в град Пловдив. Между 1990 и 1994 г. учи в Строителния техникум в Брацигово. През 1999 г. завършва Висшето военно общовойсково училище във Велико Търново със специалност "Инженерни войски“.

В периода 1999 – 2004 г. е командир на взвод специални сили в 68-а парашутно-разузнавателна бригада "Спецназ“. В това си качество заминава за Ирак, където е командир на взвод за специални операции към втори пехотен батальон (2003 – 2004).

От 2004 до 2005 г. е заместник-командир на рота Специални сили в 68-а парашутно-разузнавателна бригада "Спецназ“. Между 2005 и 2006 г. е началник на отделение S3 (оперативно отделение) в батальон Специални сили в същата бригада. В периода 2006 – 2009 г. е командир на рота в батальон Специални сили в 68 бригада Специални сили.

Между 2009 и 2011 г. учи във Военната академия в София. От 2011 до 2013 г. е заместник-командир на батальон в 68 бригада Специални сили. През 2012 г. е Командир на 6-а рота за охрана на външния периметър на летище "КАЯ“ в Кабул, Афганистан. В периода 2013 – 2018 г. е командир на батальон в 68 бригада Специални сили. През 2019 г. завършва Националния военен университет във Вашингтон.

От 2019 до 2022 г. е началник на щаба на Съвместното командване на специалните операции. През 2022 г. е директор на Дирекция "Стратегия, концепции и експериментиране“ в Щаба на НАТО по специалните операции в Белгия. Между 2023 и 2024 г. е директор на дирекция "Бъдещо развитие“ в Командването на силите за специални операции на НАТО в Белгия.

На 19 ноември 2024 г. е назначен за командир на Съвместното командване на специалните операции и удостоен с висше военно звание бригаден генерал, считани от 19 декември 2024 година.

Награждаван 2 пъти с награден знак "За вярна служба под знамената“ – четвърта степен и Награден знак за отлична служба – втора степен.