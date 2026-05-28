Пловдивските общински съветници одобриха завишаването на броя деца в първа възрастова група в детските градини на 28 за учебната 2026/2027 година. Предложението на градската администрация беше прието с 38 гласа "за", нито един "против" и 5 "въздържал се", предава Plovdiv24.bg.

Хроничният проблем с недостига на места породи основателния въпрос от съветничката Минка Сърнешка дали община Пловдив предвижда изграждане на нови детски заведения. Веселка Христамян отбеляза, че за пореден път ще се гласува такова предложение, което е противозаконно, тъй като в групите се приемат 22 деца + 10%, което означава 25. "Ще проявим толеранс, но политиката на общината е поредният провал" - заяви тя.

Детските градини, които изградихме, решават проблема с подблоковите групи. Докато изчистим всички подблокови групи, това ще продължи. Срокът за изграждане на инженеринг и с осигурено финансиране е 2 години, а с обжалвания, ако има, срокът отива към 4 години. В "Южен" пред завършване е градина за 10 групи, в "Тракия" - за 8. За съжаление новата детска градина в "Северен" не беше одобрена за финансиране, обясни заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов.

Заместник-кметът Пламен Панов, който пое ресор образование буквално преди една седмица, уточни, увеличаването на броя на децата като максимален капацитет 28 не е за всички заведение, а само там, където има нужда. До 23 деца в група се приемат с решение на директора на съответната градина, до 28 - с решение на Общинския съвет. Посочи, че средната месечна посещаемост е 17,8 деца, както и че администрацията е декларирала в предложението, че социално-битовите условия и средата отговарят на критериите.

Казвате "живеещите в град Пловдив." Колко от децата отговарят на това условие? Колко са с постоянен адрес? Колко пътуват с транспорта, за който търсим терени за автогари? Положението е страшно, окобено около "Душо Хаджидеков" - там са 4 семейства в една квартира, заяви Веселин Маневски.

Въпреки обструкциите, предложението се прие. Веднага след това без изказвания и коментари беше приета общинската образователна програма за периода 2026-2028 г. При гласуването тази точка получи 44 гласа "за", нито един "против" и 2 "въздържал се".