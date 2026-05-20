Административният съд в Пловдив отмени като незаконосъобразна и спря действието на разпоредбата на пловдивския Общински съвет за автоматичното изключване от ясла или градина на децата при 30 отсъствия. Решението не е окончателно и може да се обжалва в 14-дневен срок пред Върховния административен съд, съобщиха от АС-Пловдив за Plovdiv24.bg.

Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив беше приета от Общинския съвет на 18.12.2025 г. Разпоредбата на член 50 ал. 1 регламентира посещаемостта в общинските детски заведения. Съгласно приетия чл. 50, ал. 1, децата от яслените и първа възрастова групи се отписват от детските ясли и детските градини без заявление от родителите при отсъствие без уважителни причини повече от 30 работни дни. За определяне на причините за уважителни е необходим документ от компетентен орган.

Съдебният състав приема, че в конкретния случай е нарушен основен принцип на административното производство, установен в чл. 12, ал. 1 от АПК за осигуряване на откритост, достоверност и пълнота на информацията в производството, както и изискването на чл. 35 от АПК за изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая, което представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила - отменително основание по чл. 146, т.3 от АПК.

С оглед защита на обществения интерес, както и недопускане неоснователно увреждане правата на деца от незадължително предучилищно образование, третирането и поставянето им в по-неблагоприятни условия, съдът допуска спиране действието на обжалваната разпоредба. Съдебният състав обосновава този си извод, с оглед обстоятелството, че в противен случай същата ще продължи да действа до окончателното решаване на правния спор с окончателен съдебен акт и би довело до сериозно засягане правата на множество деца.

Plovdiv4.bg припомня, че промяната в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив беше приета, за да се прекрати порочната практика записани в детско заведение деца да не го посещават продължително време без основателна причина. По този начин мястото е запазено, но едновременно с това е свободно и не може да бъде прието друго дете.