Правителството отпусна над 2,7 милиона евро, за да помогне на родителите, чиито деца не успяват да се запишат в държавни или общински детски градини и ясли заради липса на места.

От общо 1 190 761 евро ще се възползват 2029 деца от София, Пловдив, Варна и община "Родопи". Средствата покриват разходите за периода от 1 януари до 28 февруари и ще бъдат преведени по бюджетите на общините. Мярката важи за деца от 3 години до първи клас, които не са приети в държавни или общински детски заведения.

Освен това, правителството отпусна още 1 554 560 евро за компенсиране на разходите на родители, чиито деца не са приети в ясли или яслени групи. Тези средства ще стигнат до София, Пловдив, Варна, Божурище и Аврен.

В Пловдив компенсациите работят по следния начин: детето трябва да е кандидатствало за място в общинска градина или ясла, но да не е прието заради липса на свободни места. За да получите компенсация, детето трябва да посещава частна градина или ясла.

Родителите подават искане за компенсиране едва след като кметът издаде заповед за одобрение. Заявленията се подават онлайн през електронната система на общината. Към заявлението трябва да има доказателства за направените разходи за такси и подписано заявление – електронно или сканирано на хартия.

Заявлението се подава в следните срокове:

до 5-и ноември за периода 1 септември – 31 октомври на текущата година;

до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;

до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;

до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;

до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;

до 5-и септември за периода 1 юли – 31 август на текущата година.

За всеки период се подава ново заявление.

Общината извършва проверка и в 14-дневен срок уведомява родителите, които имат право да получат компенсиране на разходите. Ако родителите не отговарят на условията, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава мотивиран отказ. Този отказ може да се обжалва по съдебен ред.

Родителите на деца, които навършват 3 години след месец май в настоящата година и вече са записани в детска градина, могат да кандидатстват и за детска ясла до постъпването им в детската градина през септември или до края на същата година (до навършването им на 3-годишна възраст), като в заявлението за кандидатстване за детска ясла посочат по-малка възрастова група за детето.