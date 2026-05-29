Българските Военновъздушни сили (ВВС) ще представят мащабен динамичен и статичен показ на авиационна техника по време на XVII Международна изложба на отбранителна техника "ХЕМУС 2026" в град Пловдив.

Жителите и гостите на града ще имат възможност да наблюдават полети в небето над Пловдив в периода от 1 юни до 6 юни 2026 г. Събитието предлага уникален шанс за среща с военната ни авиация отблизо, съобщават от пресцентъра на ВВС за Plovdiv24.bg.

График на полетите и времеви прозорци

На 01.06.2026 г. между 18:00 ч. и 19:00 ч., един вертолет Ми-17 и един вертолет AS 532 AL "Кугар" от 24-та авиационна база – Крумово ще прелетят на малка височина над гр. Пловдив и ще изпълнят тренировка за демонстриране на способности в района на Международен панаир Пловдив и река Марица, съвместно с военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции и служба "Военна полиция".

На 03.06.2026 г.:

От 08:00 ч. до 09:00 ч. един вертолет AS 532 AL "Кугар" от 24-та авиационна база – Крумово ще осъществи пребазиране с кацане на територията на Международен панаир Пловдив за участие в статитен показ на изложението.

От 11:00 ч. до 12:00 ч. два многоцелеви F-16 Block 70 от 3-та авиационна база – Граф Игнатиево ще прелетят над района на Международен панаир Пловдив и централната част на града.

От 17:00 ч. до 19:00 ч. един вертолет Ми-17 и един вертолет AS 532 AL "Кугар" от 24-та авиационна база – Крумово ще прелетят до района на Международен панаир Пловдив на малка височина и ще демонстрират способности, съвместно с военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции и служба "Военна полиция".

На 04.06.2026 г. и 05.06.2026 г. във времето от 9:00 ч. до 10:00 ч. един вертолет AS 532 AL "Кугар" от 24-та авиационна база – Крумово ще осъществи прелитане на малка височина над гр. Пловдив с кацане в района на Международен панаир Пловдив за участие в статичен показ.

Международното изложение "ХЕМУС" е най-големият и престижен форум за отбранителна техника, сигурност и антитероризъм в България, който вече над 31 години събира световния елит в Пловдив. Създадено с решение на Министерския съвет през 1995 г., събитието традиционно се провежда на всеки две години под егидата на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката на територията на Международен панаир Пловдив.

Организаторите призовават гражданите да се съобразят с графика с оглед на очаквания повишен шум в района на летището и панаирното градче.