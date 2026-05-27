26-годишната пловдивчанка Мартина облече впечатляваща черна рокля, черен воал и черен грим за сватбения си ден, превръщайки тържеството в истинска артистична приказка. Заедно със своя съпруг тя организира нестандартно празнично събитие изцяло извън традиционните правила за бяло сватбено облекло.

Началото на любовната история в Tinder

Всичко между двамата започва на шега в приложението Tinder, където Мартина първоначално дори нямала свои снимки в профила, а единствено фотографии на врата и паркет. Вниманието ѝ било привлечено от специфичното чувство за хумор в описанието на профила на бъдещия ѝ съпруг, което гласяло:

Търся си някоя да ме накара да изтрия Tinder – дали от страх или любов, вече нямам големи претенции пише съпругът на Мартина

Случайната закачка бързо прераснала в дълги разговори до сутринта. Последвала първа среща с кино, street food и разходка, а първата им целувка се случила на място с красива гледка над Асеновград. Години по-късно на същата локация той ѝ предложил брак с пръстен с червен рубин по собствен дизайн.

Любов към черния цвят в ежедневието

Черният цвят заема централно място в ежедневието на двойката, като техният общ дом е изграден с черни стени, черна кухня и черен покрив, тъй като за тях тъмните тонове носят уют и спокойствие. Мартина признава, че е мечтаела да бъде булка в черно още от дете, но не е била сигурна дали ще срещне партньор, който да приеме това за нормално. Реакцията на любимия ѝ обаче била напълно подкрепяща, като той категорично заявил, че не си представя да бъде облечен в традиционен черен костюм с бяла риза, за да не изглежда като келнер.

Детайли около подготовката и тоалета

Младоженците създали сватбения ден изцяло по свои правила. Мартина сама нарисувала дизайна на роклята си на дигитален таблет, а шивачка от пловдивския квартал "Капана“ превърнала проекта в реалност. Роклята била допълнена от черен маникюр и драматичен грим, а цялостната тема на събитието била "Черно и перли“. Контрастът на тържеството бил постигнат чрез изцяло бели десерти и семпла бяла декорация. В поканите си младоженците отправили молба към гостите да не носят черни дрехи, а да заложат на светли тонове като бяло и бежово.

Реакции и емоции след тържеството

Макар първоначално идеята да изненадала част от близките им, след края на празненството всички присъстващи били категорични, че булката е изглеждала зашеметяващо. Най-емоционалният момент за Мартина се оказала благодарствената реч, която произнесла пред присъстващите и която разплакала почти всички гости.

Снимките от сватбения ден предизвикаха вълна от полярни реакции в социалните мрежи – от пълно възхищение до остри критики и коментари като "Вдовица“, "Черна душа“ и "Ненормална работа“, пише Ladyzone.bg. Пловдивчанката не се впечатлява от чуждото мнение и е категорична, че цветът на роклята или тортата не определя щастието, а животът зад черните стени на дома им всъщност е изключително пъстър и изпълнен с много любов.