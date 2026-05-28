Ексцентричният и феноменален артист дава старт на лятото на 10 юни с невиждан спектакъл на най-вълнуващата сцена у нас. Ако си мислите, че сте видели всичко от Иво Димчев на малкия екран, подгответе се за истинския шок и изкушение, но този път – на живо! След като тази пролет буквално взриви ефира и пожъна огромен успех в шоуто "Като две капки вода“, доказвайки за пореден път изключителния си професионализъм и вселената от многостранни таланти, време е магията да се пренесе там, където и е мястото. На сцената.

На 10 юни Пловдив ще стане свидетел на нещо нечувано. Иво Димчев стъпва за първи път на величествения Античен театър за "Една вечер с Иво Димчев“ – но този път в компанията на своя професионален бенд. Комбинацията от магичната атмосфера на вековния театър и безупречния, огромен талант на Димчев като музикален виртуоз, обещава невиждано шоу, което ще се помни дълго.

Иво Димчев е феномен, за когото тесните рамки и категории не важат. Той е певец с космически глас, хореограф, визуален артист и поет. Неслучайно кариерата му се разпростира на три континента, профилът му блести в The New Yorker, а зад гърба си има над 40 сценични произведения и 100 оригинални песни.

Сега той идва на най-хубавата и вълнуваща сцена на Балканите, за да я трансформира. Това няма да бъде просто поредица от песни, а двучасов ритуал на пълна свобода, в който музиката се смесва с движение, провокация и визуални ефекти. Границата между публика и артист изчезва. Както самият той казва: "Публиката е моето любимо произведение на изкуството“.

За хилядите нови фенове, които го откриха пред телевизора тази пролет – добре дошли в истинския свят на Иво Димчев. По-мащабен, по-дълбок и по-неудържим от всичко, което екранът може да побере. Шоуто на 10 юни на Античния театър ще бъде различно от всичко, което сте виждали досега – с много изненади, невиждана енергия и хиляди златни помпони!

Интересът към събитието е огромен, а местата под звездите на Пловдив свършват бързо. Не пропускайте възможността да бъдете част от историята на това лято. Организатор на "Една вечер с Иво Димчев“ е "Фест Тийм“ ЕООД - най-успешната промоутърска компания в България, утвърдила се като абсолютен лидер в организирането на мащабни фестивали и концерти на световни мегазвезди.

Билети се продават в Билетен център пред община Пловдив, каса "МаскАрт“ в Дом на културата "Борис Христов“, Туристически информационен център на пл. Римски стадион, каса на Античен театър (от страната на АМТИИ) в цялата мрежа на Ивентим.бг., както и онлайн.