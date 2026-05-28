От днес до 1 юни Младежки хълм отново ще се превърне в най-вкусната и цветна фестивална точка под тепетата с любимия Plovdiv Food Park Festival. В продължение на пет дни, пловдивчани и гости на града ще бъдат на “street food" вълна с много вкус и настроение, музика, арт базар, творчески ателиета и специална програма за деца и семейства на 1 ви юни.

Фестивалът традиционно посреща едни от най-интересните мобилни кухни на колела и street food от цялата страна. Посетителите ще могат да опитат разнообразни кулинарни предложения: от пълнен картоф, американски хот-дог и сочни бургери до белгийски гофрети, пица, BBQ специалитети, сладоледени изкушения, крафт пенливо пиво и свежи напитки.

Към вкусната фестивална атмосфера публиката ще може да посети и Handmade Park - творческа и бутикова маркет зона. В рамките на базара посетителите ще открият мода, хендмейд продукти, бижута, аксесоари, авторски артикули и креативни предложения от независими български творци и малки брандове.

За доброто настроение по време на фестивала ще се погрижи DJ Hilla с музикална селекция и фестивален вайб, който ще съпътства дните и вечерите под тепетата.

Специален акцент в програмата тази година ще бъде 1 юни - Денят на детето. По случай празника, общоградското честване, “Талантливи чудеса в Страната на талантите" което традиционно се провежда на площад "Централен“, ще гостува в Plovdiv STAGE PARK - Младежки хълм от 12:00 ч.

Заедно с "Ася в страната на талантите“ и нейния екип, сцената ще посрещне талантливи деца и млади изпълнители, които ще превърнат празника в истинско цветно преживяване за цялото семейство. Детският ден ще бъде изпълнен с творчески работилници и арт ателиета, сладки изкушения без угризения, подаръци и изненади, рисуване на лица, музика, танци и много настроение

Plovdiv Food Park Festival 2026 ви очаква от четвъртък до понеделник с вкусове, аромати, музика, творчество и фестивални емоции. Входът е свободен.