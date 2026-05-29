На 29 май 1989 г. председателят на Държавния съвет на Народна република България и генерален секретар на ЦК на БКП Тодор Живков прави телевизионно и радиообръщение, което поставя началото на едно от най-драматичните и болезнени събития в новата българска история - т. нар. "Голяма екскурзия“.

По този повод пловдивският адвокат Стефан Левашки казва следното:

На днешния ден през 1989 г. започна т.нар. "Голяма екскурзия" или изселването на българските турци към Република Турция. Моето лично участие в този процес беше в ролята ми на страничен наблюдател - косвен ползувател.

По метода на моркова и тоягата за първи път от Деканата на Юридическия факултет ни позволиха да минем в горния курс с цели два невзети изпита, дотогава и с един не можеше. Условието беше да си работил два месеца в стопански отрасъл, в който се усетило силно отсъствието на заминаващите ни съграждани и това се доказваше с трудова книжка - няма хън-мън.

Та аз поработих цяло лято като бояджия на новостроящата се печатница тогава в Пловдив. Разбира се си получих заслуженото за предателските си действия, защото мързела ме подтикна да премина в четвърти курс с невзети двата най-тежки изпита - наказателно и облигационно право, та целия ми тарикатлък ми излезе после през носа.

За тия дето си продадоха старите лади на цените на две нови на изселниците или им купиха на безценица имотите не знам дали е имало възмездие.

Това беше една от най-големите грешки на комунистическия режим и лично на диктатора Живков, които доведоха и до неговия край, но последствията още ги влачим всичките и българи и турци.

Голям срам за българския народ, за който никой нито се извини, нито понесе каквото и да е наказание.