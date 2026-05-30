С дълбока болка и прискърбие съобщаваме за кончината на д-р Стефка Пейчева - уважаван лекар, отдаден професионалист и достоен човек, оставил ярка и незабравима следа в сърцата на всички, които са я познавали.

Д-р Пейчева е била част от медицинската общност с изключителен принос към своята специалност и пациентите си. В периода от 2016 г. до 2020 г. тя е заемала длъжността началник на Клиника по лицево-челюстна хирургия към УМБАЛ "Св. Георги“, където е работила с висок професионализъм, отговорност и човечност.

Колегите ѝ я помнят като всеотдаен специалист, човек с морал и емпатия, който е оставил траен отпечатък както в професионалната среда, така и в личните взаимоотношения.

Погребението ще се състои на 31 май 2026 г. (неделя) от 13:00 часа в Централни гробища.