Топъл и предимно слънчев, така ще започне уикендът в цялата страна, като в неделя максималните температури ще достигнат между 28° и 33°. Зад спокойната сутрин обаче се крие обрат, следобед въздушната маса става неустойчива и на много места ще се развият гръмотевични бури, а на отделни места и градушки. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), предава репортер на Plovdiv24.bg.

Най-засегнати ще бъдат Западна и Централна България, както и районите около планините и североизточната част на страната. Първият ден на юни няма да донесе облекчение, синоптиците предупреждават, че началото на месеца идва със силно неустойчиво време и нова вълна от валежи и гръмотевици.

Съботата е спокойният ден

Събота, 30 май, се очертава като най-стабилният ден от трите. Преобладаващо слънчево време ще обхване по-голямата част от страната, а температурите ще тръгнат нагоре. Това е денят, в който планираните разходки, излети и дейности на открито носят най-малък риск от изненади.

Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от северозапад, а условията остават благоприятни в почти всички региони. Именно затова метеоролозите съветват по-чувствителните към времето хора да насрочат основните си планове на открито за съботата.

Неделята обръща картината следобед

Неделя, 31 май, ще бъде най-топлият ден от периода, но и най-коварният. Денят започва слънчево, а температурите в южните райони ще се изкачат до 33°. След обяд обаче над планинските и североизточните райони бързо ще се развие купесто-дъждовна облачност, последвана от краткотрайни валежи и гръмотевици.

НИМХ изрично отбелязва повишена вероятност за градушки в неделя следобед. Това превръща втората половина на деня в най-рисковия отрязък от уикенда, особено за земеделски площи, открити мероприятия и пътувания през по-високите части на страната. Правилото е просто: каквото може да се свърши на открито, да се свърши преди обяд.

Времето в Пловдив през следващите дни

Защо Пловдив и Южна България са във фокуса

Централна и Южна България попадат точно в зоната, където неустойчивостта се проявява най-осезаемо. В района на Пловдив прогнозите показват температури около 28° в неделя, съчетани с близо 50% вероятност за следобеден или вечерен дъжд, придружен с гръмотевици.

Това е типичен за края на май сценарий за региона, горещ, наситен с влага въздух, който към следобеда се "обръща" в локални бури. Жителите на Пловдив и околностите трябва да очакват ясна и приятна сутрин, но да държат под ръка чадър и да следят небето в часовете след обяд. Краткотрайните, но интензивни валежи могат да дойдат бързо и да отминат също толкова бързо.

Месец юни идва с нова доза нестабилност

Месецът няма да започне спокойно. В понеделник, 1 юни, въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Денят отново ще тръгне предимно слънчево, но след обяд и до полунощ ще се развива мощна облачност с валежи и гръмотевични бури, главно в Западна и Централна България.

С други думи, моделът от неделя се повтаря и в началото на новата седмица — топли, ясни сутрини и неспокойни следобеди. Максималните температури в този период ще се задържат между 25° и 30°, при слаб до умерен северозападен вятър.