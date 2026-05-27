Пловдив за пореден път влезе в обектива на чуждестранните травъл блогъри, които го определят като една от най-добрите и достъпни дестинации на Стария континент. В ново видео от популярния влогър Lourens - Travel and Mor, обикалящо социалните мрежи, градът под тепетата е представен като "скрит диамант“, който предлага уникално пътуване във времето.

Авторът на видеото подчертава, че Пловдив е най-старият постоянно населен град в Европа. Той обръща специално внимание на факта, че дестинацията е изключително бюджетна за западноевропейските туристи. Двупосочните самолетни билети често могат да бъдат намерени за под 50 евро, а нощувките в уютни апартаменти започват от едва 35 евро на вечер.

Видеото показва емблематичния Античен театър, калдъръмените улици на Стария град и възрожденските къщи. Чужденците остават очаровани от начина, по който модерното ежедневие се преплита с историята - като например възможността да пазаруваш в съвременен търговски център (H&M на Главната улица), на чието приземно ниво са експонирани останките от Римския стадион.

Освен архитектурата, блогърът споделя и впечатления от местната кулинарна култура. Поради богатото историческо наследство и мултикултурния дух на града, той препоръчва на своите последователи да опитат традиционна турска баклава, придружена от силно кафе и чай в района на Джумая джамия.