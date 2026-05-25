Безплатни прегледи за предсърдно мъждене ще се проведат в 9 града в България. Те започват на 28 май, в рамките на Националната кампания "Запази ритъма на живота“ на Института за здравно образование. В нея участват 15 специалисти - кардиолози.

Пловдив се включва с участието на д-р Десислава Баева, д-р Дениз Кутолиев и д-р Ясмина Секуловска.

Прегледите са достъпни за хора с повишен риск от предсърдно мъждене, след предварително записване онлайн на този линк: https://scr.healthedu.eu/ Направление не е необходимо. За информация е открита и гореща телефонна линия, която е активна от 17 до 19 в делнични дни – 070010126, на цена на градски разговор или според тарифния план за мобилни мрежи.

Кампанията е насочена към ранното откриване и превенция на предсърдното мъждене - най-честото нарушение на сърдечния ритъм. Това е състояние, при което сърцето бие неравномерно и често ускорено, което може да доведе до сериозни усложнения.

Рискът от инсулт при хора с предсърдно мъждене е увеличен пет пъти, което прави ранното откриване и навременното лечение критично важни. Освен инсулт, ПМ може да доведе и до сърдечна недостатъчност, тромбоемболични инциденти и влошено качество на живот. Тревожен е фактът, че това състояние често протича без ясни симптоми и остава недиагностицирано. Същевременно то нанася щети както на отделния човек, така и на здравната система – само за изминалата година НЗОК отчита близо 19 000 хоспитализации по диагноза "предсърдно мъждене“, а прегледите в доболнична помощ при личен лекар и специалист са 65976. В Пловдив хоспитализациите за миналата година са 2544, а прегледите – три пъти повече.

Кампанията е насочена към хора с повишен риск: над 40 години с хипертония, със захарен диабет, със сърдечно-съдови заболявания, наднормено тегло или затлъстяване, хора с фамилна обремененост за сърдечни заболявания.

Сред възможните симптоми на предсърдно мъждене са сърцебиене, лесна умора, задух, замайване или усещане за "прескачане“ на сърцето, но при много хора състоянието протича безсимптомно.

Инициативата "Запази ритъма на живота“ има за цел да повиши информираността за това често срещано, но подценявано състояние, както и да насърчи активната грижа за сърдечното здраве. По време на безплатните прегледи специалисти ще извършват скрининг чрез измерване на пулса и електрокардиограма (ЕКГ), както и ще дават препоръки за последващи действия при необходимост.