Под мотото "Мисия: Образование“ се реализира инициатива, насочена към насърчаване и признание на млади хора с високи постижения в образованието.

Тази година специално внимание получава Светлозар Темелков - зрелостник от 12 "А“ клас, специалност "Приложно програмиране“ в Професионална гимназия по механотехника "Проф. Цветан Лазаров“. С постоянство, труд и отлични академични резултати той се утвърждава като един от успешните млади хора, които инициативата цели да отличи и мотивира.

Като жест на признание към неговите усилия, на Светлозар ще бъде предоставена възможността да пристигне на своя абитуриентски бал с чисто нов Lynk & Co 08. Така един от най-важните моменти в живота му ще се превърне в още по-специално и запомнящо се преживяване.

Организаторите на инициативата от Стефанов Мотърс ООД подчертават, че подобни жестове са символ на уважение към образованието и към младите хора, които градят бъдещето си с амбиция и отдаденост.

"Важно е младите хора да знаят, че трудът и постоянството се забелязват и оценяват. Това е и основната идея зад тази инициатива,“. споделят от организаторите за Plovdiv24.bg

Инициативата "Мисия: Образование“ има за цел не само да отличава успехите на учениците, но и да вдъхновява повече млади хора да преследват целите си чрез знания, дисциплина и развитие.