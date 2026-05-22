Една от най-разпознаваемите и обичани благотворителни инициативи в България – #steniskanabala, официално даде старт на своя 13-и пореден сезон. Кампанията продължава дългогодишната си мисия да подава ръка на абитуриенти без родителска грижа, подкрепяйки ги финансово по пътя им към висшето образование.

През 2026 година обаче организаторите изненадват с изцяло нова и различна формула. Вместо традиционната една обща визия за всички, този път проектът залага на множество лимитирани дизайни под мотото: "Много тениски. Една кауза“.

Популярни артисти застават зад каузата

Новата концепция "взима на заем“ творчеството и идентичността на известни български личности, артисти и брандове. Всеки дизайн носи своя собствена и отличителна история. Сред първите популярни имена, които се включиха в инициативата с авторски тениски, са Владимир Ампов - Графа, Деси Слава, група "Остава“ и естрадната легенда Веселин Маринов.

Модният хит: Тениска с "неземния образ“ на Веско Маринов

Изпълнителят на поколения българи Веселин Маринов без колебание прегърна благотворителната идея. Благодарение на неговия принос и популярност, бъдещ студент без родители ще може да започне спокойно и осигурено първата си година в университета.

Певецът сподели кратко видео в социалните мрежи, в което позира с модела, върху който е изобразен собственият му лик. Към кадрите той отправи емоционален призив с характерното си чувство за хумор:

Имам удоволствието да участвам в тази инициатива. Неземният ми образ е изписан на тази тениска и благодарение на тези, които ще си купите, ще помогнем на много деца. Не е лоша! коментира с усмивка Маринов

Организаторите шеговито допълват, че е време да забравим за "лятната жълта рокля“ от емблематичния хит на певеца, тъй като абсолютният моден фаворит за сезона ще бъде именно тениската с неговия лик.

Къде отиват средствата?

Всички събрани финанси от продажбата на лимитираните серии се пренасочват директно в специализиран фонд за стипендии. Неговата цел е да осигури по-спокоен старт, покривайки основните разходи на младежите без родители през най-критичния период – първата им година в академичната скамейка. "Облечи доброто и пей с пълно гърло за каузата!“, призовават от инициативата.