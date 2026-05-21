Бившата звезда от "От местопрестъплението: Маями" - Дейвид Карузо беше забелязан в квартала Шърман Оукс, Калифорния, в понеделник, 13 години след като се оттегли от актьорската кариера.

70-годишният актьор изглеждаше коренно различно от емблематичния си образ на лейтенант Хорейшио Кейн в популярния сериал, излъчван по CBS в продължение на 10 сезона между 2002 и 2012 година.

Карузо бе облечен небрежно - със сива тениска на легендарния музикален клуб CBGB, бежово федора и сив анцуг. По време на разходката около паркирания си SUV, панталонът му дори леко се смъкнал, което допринесло за коментарите относно променения му външен вид.

Появата му идва само седмици след публикация на Radar Online, според която актьорът умишлено избягва светлината на прожекторите.

Дейвид все още получава покани за различни холивудски събития, но отказва всички. Много хора смятат, че не иска да бъде съден заради теглото си. Това е човек, който някога пробягваше километри без усилие. Сега едва се движи твърди източник на "Дейли мейл"

След като се оттегли от шоубизнеса през 2012 година, Карузо се преориентира към света на изкуството и откри галерията "Caruso Art“ в Уестлейк Вилидж, Калифорния. Галерията обаче окончателно затвори врати миналата година.

По време на пика на "От местопрестъплението: Маями" актьорът е получавал по 375 000 долара на епизод за ролята си на Хорейшио Кейн.

Въпреки успеха, сериалът бе внезапно спрян заради спад в рейтингите и нарастващ производствен бюджет.

Неговата екранна партньорка Ева Лару, която играеше детектив Наталия Боа Виста, споделя през 2012 г, че съжалява, че не са успели да се сбогуват както трябва с феновете им.

Тя допълва, че сериалът е бил толкова фокусиран върху сложните криминални сцени, че не е оставал достатъчно екранно време за развитие на героите.

Още преди огромния успех на "От местопрестъплението: Маями", Карузо придобива популярност с ролята си в "Полицейско управление Ню Йорк". През 1994 г. обаче той напуска сериала само след един сезон заради искания за по-висок хонорар, около 100 000 долара на епизод, и допълнителни привилегии.

По-късно самият актьор признава, че е направил грешката, че е напуснал сериала.

Продуцентът на Стивън Бочко по-късно описва Карузо в мемоарите си като "токсично недоволен“ и човек с "променливо настроение“.

Освен с ролята си в "От местопрестъплението: Маями", David Caruso е добре познат и с участията си в редица успешни филми, сред които An Officer and a Gentleman (1982), First Blood (1982), Twins (1988), King of New York (1990), Hudson Hawk (1991), Mad Dog and Glory (1993), Kiss of Death (1995) и Proof of Life (2000).

В личен план актьорът, роден в квартал Куинс в Ню Йорк, има дъщеря - 41-годишната Грета, родена по време на тригодишния му брак с втората му съпруга Rachel Ticotin. Двамата се разделят през 1987 година.

По-късно Карузо има още две деца от връзката си с Лиза Маркес - син Маркес, който е на 20 години, и дъщеря Палома, на 18 години.