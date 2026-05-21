Андрей Арнаудов за сина си Васил: "Някой знае ли как да забавим времето?“

Продуцентът Андрей Арнаудов сподели изключително емоционален и трогателен пост в социалните мрежи по повод 8-ия рожден ден на своя син Васил. Той изрази огромната си бащинска гордост и благодарност за това, че Васко е част от неговия живот.

Известният телевизионер не скри вълнението си от това колко бързо растат децата, информира Plovdiv24.bg.

Ето какво написа Андрей:

Васко днес става на 8! Той е момченце с безкрайно добро сърце, огромна енергия, бърз ум и емоции като на нормален сицилианец! Когато дойде на този свят преди 8 години Мирон ми каза, че след време няма да си спомняме как сме живяли без него.

И да, днес знам със сигурност, че животът би бил ужасно безсмислен, ако той не беше тук, за да го прави цветен и ярък всеки ден! Никога няма да мога да опиша колко съм благодарен на моята любима Еми, че сбъдна мечтата ми да имам син, който да се казва Васил.

П.П. Някой знае ли как да забавим времето?!