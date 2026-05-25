Емблематичният Младежки хълм в Пловдив ще се превърне в сцена на изкуството, детското вдъхновение и големите мечти. На 6 юни (събота) пространството ще бъде домакин на мащабното събитие "Dalemi Talents“ – инициатива, посветена на представянето на млади таланти от града.
Събитието е създадено по идея на пловдивчанката Теодора Далемска, която реализира личната си кауза да изгради платформа за изява на деца с мултижанрови таланти. Целта е да се даде възможност на младите артисти да се представят пред широка публика, да развиват своите умения и да изграждат увереност на сцената.
Организаторите от Творчески комплекс "Инкубатор“ подкрепят инициативата, като предоставят безвъзмездно пространството на Младежкия хълм за провеждането на събитието.
Програмата ще се проведе между 13:00 и 16:30 ч., като се очаква следобедът да бъде изпълнен с разнообразни изпълнения от музикални, танцови и спортни формации. Сред участниците са:
- Хорова школа "Стефка Благоева“
- Танцово студио "Милениум“
- Армейски спортен карате клуб (АСКК) "Тракия“
- Dance Studio Mariposa
- Музикална школа "Музикална вълна“
- Фолклорна формация "Златорог“
Освен сценичните изяви на младите участници, организаторите са подготвили и интерактивна програма за посетителите. Публиката ще може да се включи в забавен куиз с награди, както и да стане свидетел на различни творчески изненади през целия следобед.
Събитието "Dalemi Talents“ е с вход свободен и е отворено за всички жители и гости на Пловдив, които желаят да подкрепят развитието на детските таланти и българското изкуство.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!