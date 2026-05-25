Емблематичният Младежки хълм в Пловдив ще се превърне в сцена на изкуството, детското вдъхновение и големите мечти. На 6 юни (събота) пространството ще бъде домакин на мащабното събитие "Dalemi Talents“ – инициатива, посветена на представянето на млади таланти от града.

Събитието е създадено по идея на пловдивчанката Теодора Далемска, която реализира личната си кауза да изгради платформа за изява на деца с мултижанрови таланти. Целта е да се даде възможност на младите артисти да се представят пред широка публика, да развиват своите умения и да изграждат увереност на сцената.

Организаторите от Творчески комплекс "Инкубатор“ подкрепят инициативата, като предоставят безвъзмездно пространството на Младежкия хълм за провеждането на събитието.

Програмата ще се проведе между 13:00 и 16:30 ч., като се очаква следобедът да бъде изпълнен с разнообразни изпълнения от музикални, танцови и спортни формации. Сред участниците са:

Хорова школа "Стефка Благоева“

Танцово студио "Милениум“

Армейски спортен карате клуб (АСКК) "Тракия“

Dance Studio Mariposa

Музикална школа "Музикална вълна“

Фолклорна формация "Златорог“

Освен сценичните изяви на младите участници, организаторите са подготвили и интерактивна програма за посетителите. Публиката ще може да се включи в забавен куиз с награди, както и да стане свидетел на различни творчески изненади през целия следобед.

Събитието "Dalemi Talents“ е с вход свободен и е отворено за всички жители и гости на Пловдив, които желаят да подкрепят развитието на детските таланти и българското изкуство.