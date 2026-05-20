Община Пловдив официално обяви нова обществена поръчка за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в детска градина "Мая“, намираща се в кв. "Въстанически“-север, с цел цялостно обновяване на сградата и отоплителните системи. Предишната процедура за същия обект бе прекратена с решение на кмета Костадин Димитров, след като и двете строителни фирми бяха отстранени поради сериозни пропуски в документацията, информира Plovdiv24.bg.

Защо пропадна предишната поръчка за детската градина

Предишната процедура, открита през март тази година, се е провалила на етап разглеждане на офертите. В нея са се включили две компании – "Мико строй груп“ ООД и ДЗЗД "Булком строй“, но нито една от тях не е допусната до финала.

Първият участник, "Мико строй груп“ ООД, е отстранен от комисията, тъй като е представил задължителните декларации за експлоатационни показатели на топлоизолационните материали и инструкциите за соларната система изцяло на чужд език, вместо на изисквания български език.

Вторият кандидат, ДЗЗД "Булком строй“, е отстранен заради разминаване в сроковете за изпълнение между линейния график и техническото предложение (169 срещу 170 дни), неотговарящи технически параметри на оферираните алуминиеви радиатори и помпи, както и поради липса на задължителни каталози и декларации за PVC дограмата. Тъй като и двете оферти са обявени за неподходящи, процедурата е прекратена с решение на комисията по ЗОП-а

Какво включва новото строително задание

Настоящата обществена поръчка предвижда изпълнението на пакет от мерки за енергийна ефективност, подробно описани в техническата спецификация. Дейностите включват поставяне на топлинна изолация по външните стени, покрива и пода на заведението, както и цялостна подмяна на старата дограма с нови прозорци и врати. Избраният изпълнител ще трябва да направи ремонт или изцяло нова система за отопление и за битово горещо водоснабдяване.

Финансови параметри и европейско съфинансиране

Прогнозната стойност на мащабния ремонт възлиза на точно 401 732,23 евро с включен ДДС (или 334 776,86 евро без ДДС), като сумата е лимитна. Парите се осигуряват чрез комбинирано финансиране. 30% от сумата идват директно от бюджета на Община Пловдив. Останалите 70% са безвъзмездна финансова помощ по линия на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) по одобрен проект за енергийна ефективност на общински училища и детска градини.

Клауза за отлагане и срокове за кандидатстване

Общината стартира процедурата под специално отлагателно условие, тъй като към момента на нейното обявяване реалното финансиране все още не е преведено. Влизането в сила на договора с бъдещия строител се отлага до подписването на споразумението между НДЕФ и градската администрация. Ако в срок от 3 месеца след избора на изпълнител парите не бъдат осигурени, всяка страна може да се откаже, а след 10 месеца договорът се разтрогва автоматично без плащания и неустойки.

Гаранцията за добро изпълнение е фиксирана на 6% от стойността на договора без ДДС, а нейните условия и срокове за задържане и освобождаване са съобразени с договора. В поръчката не се предвижда авансово плащане.

Възложител на обществената поръчка отново е Костадин Димитров, кмет на Община Пловдив.