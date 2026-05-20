Днес в 8,30 ч. започва задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература. Общо 5109 зрелостници от област Пловдив са заявили участие и са допуснати до явяване на матурата. Изпитът ще се проведе в 412 зали, съобщи за Plovdiv24.bg началникът на РУО - Пловдив Иванка Киркова.

ДЗИ по български език и литература е най-важният зрелостен изпит за учениците в края на 12. клас, защото е основен балообразуващ фактор при кандидатстване във висши училища и проверява както знанията по български език, така и уменията за литературен анализ и аргументация. Подготовката за матурата изисква системно усвояване на материала от 11. и 12. клас, работа с различни типове задачи и изграждане на увереност при писането на аргументативни текстове - есе и интерпретативно съчинение.

Матурата по БЕЛ е разделена на три части:

Първа част – граматика, пунктуация, правопис и четене с разбиране

21 въпроса, предимно по граматична норма, пунктуационна норма и работа с текстове.

Включва задачи за четене с разбиране и боравене с два информационни източника.

Формат: затворени въпроси (един верен отговор) и отворени въпроси (кратък писмен отговор).

Втора част – лексикология и българска литература

Въпроси по лексикална норма и върху изучаваните литературни произведения.

Проверява се способността за тълкуване на текст и познаването на сюжет, персонажи, теми, художествени похвати.

Трета част – аргументативен текст (есе или интерпретативно съчинение)

2 астрономически часа.

Избира се между две теми – есе или интерпретативно съчинение.

Не се допуска смесване на жанровете.

Максимален брой точки: 30.

Оценяване и точки: