Заради нападките за лъжи и истини, които се размениха в медията ни около финансирането на ремонта на Хуманитарната гимназия в Пловдив, поканихме за разговор районния кмет на "Централен" Георги Стаменов, който движи проекта. Родителите се вълнуват и от още нещо - възможно ли е да има отклоняване на средства по други пера, което води до бавене на самия ремонт. Ще се опитаме да дадем отговор на всички тези въпроси, въпреки, че сме писали не веднъж за това.

Ето какво казаха районният кмет на "Централен" Георги Стаменов и проектанта арх. Димитър Джугаланов, специално за Plovdiv24.bg:

Ще започна от 2019 година, когато по предложение на госпожа Дани Каназирева, г-н Темелков и подкрепено от г-н Иван Тотев, като кмет на нашия град, от Общинския съвет бяха гласувани 100 000 лева за проектиране на всички дейности по реставрацията и основен ремонт на тази сграда. След което, имах честта този проект да бъде възложен на мен, на районната администрация на "Централен", разказа Стаменов.

След което стартира процедура по ЗОП за избор на изпълнител, такъв е избран и започна работа. Направено е цялостно и изключително задълбочено обследване на състоянието на сградата. Така започва съгласуването на самия проект с Националния институт по недвижимо културно наследства (НИНКН) към Министерство на културата. Съгласуването е също така и с Пожарната и всички заинтересовани институции. Всичките те са в София, тъй като сградата не е каквато и да е, а паметник на културата от национално значение. Това и дава най-висока степен на опазване и съхранение, изтъкна Стаменов.

Само с Пожарната се правят редица срещи, с другите институции също, за да може да се намери баланса между отделните нормативи. Накрая проекта бива одобрен е издадено строително разрешение. Избрана е фирма за изпълнител, която е съвсем наясно, че това ще е един изключително труден и сложен проект

Имаше няколко активни програми към държавата, респективно към Министерство на образованието и Министерство на културата, по които всяка една община, или район, можеше да кандидатства за финансиране. Успяхме да се преборим и бяхме одобрени от МОН за финансиране в рамките на около 400 000 евро за стартиране на дейностите. Премиер тогава беше Николай Денков, обясни още Георги Стаменов.

Следва кандидатстване и към Министерство на културата, отново по програма за реставрация и консервация на сгради, паметници на културата. Проектът бива одобрен също. Това става по времето на кабинета "Денков-Габриел", така наречената сглобка между ПП-ДБ и ГЕРБ. Според Стаменов одобрението става благодарение на активната роля на Бойко Борисов и неговите хора в управлението на страната.

Полученото финансиране е в размер на около 1300 000 евро, с които средства се ремонтира фасадата, сменени са дограмите и се оправя покривът. Остава единствено вътрешният ремонт на сградата.

Благодарение на кабинета "Желязков", от миналата година, благодаря и на депутатите също, и лично на Борисов, който го пое като лична кауза, бяха осигурени още средства в размер на 2 750 000 евро. Те бяха отпуснати целево, за вътрешните ремонтни дейности по този обект, обясни районният кмет Стаменов.

Съответно, в края на месец май и началото на юни 2025 година стартират дейностите, като всички са наясно, че ще се натъкнат на много неизвестни. Сградата е на 150 години. През цялото време е експлоатирана без никакъв основен ремонт, само с поддържащи такива. Всичко това изисква съгласуване за всеки един проблем с надзор, проектант, с НИНКН. Всичко това бива преодолявано трудно и последователно, за да се достигне до това да се говори вече какъв трябва да бъде цвета на стените и кога реално строителите ще освободят обекта, като завършен такъв.

Всичко това коства на строителите и проектанта много предизвикателства - демонтиране на три пода, един върху друг и пет тавана, тъй като в годините винаги се е бързало и никой не се е задълбочавал да свърши работата както трябва. Оказва се, че дори носещата конструкция е в едно критично състояние.

Нямаше как ние като администрация, и на първо място като хора, да си позволим за пореден път да замажем тези проблеми. Беше много лесно да си затворим очите, защото гоним срокове и има напрежение. Само че дали ще можем да легнем и да заспим спокойно, посочи Георги Стаменов.

По думите му закъснения на плащанията няма, всичко е разплатено. Не се отклоняват и средства, защото финансирането е целево. Към днешна дата няма не разплатен акт, подготвя се в рамките на тази седмица още едно разплащане.

Стаменов обясни какво е направено за максималната безопасност на сградата, за комфорта на учениците. И всичките тези модерни инсталации са вградени по най- прецизния начин в паметника на културата

Единствено хора, които никога не са се занимавали с администрация, могат да твърдят, че в една община, в държавата, средствата могат да се прехвърлят от едно в друго перо и да се разпределят като личния бюджет, като си избираме дали да си купим гуми за колата или фритюрник. Целевите средства няма как да и няма бъдат разходвани за нещо друго, освен единствено за обекта, за който са предвидени.

Арх. Димитър Джугаланов на свой ред обясни, че това наистина е един изключително сложен обект, който идва основно от степента на опазване, която се изисква по закон. Той е първа степен, първа категория като археологическите обекти. Той е сложен, наслоен от история. По стените има 12 пласта боядисване. Досега сградата е била само боядисвана, нищо друго не е правено по нея. Правени са дори опасни ремонти, с обличане на стаите с плоскости, което представлява голяма опасност при пожари.

Много голям проблем е било при заснемането, докато сградата функционира. Това е основната причина да не се открие навреме проблема с дюшеметата, с подовете и тяхната носеща конструкция.

По думите на Стаменов, строителите категорично са поели ангажимент, че за тях крайният срок на завършване на обекта е 15 август. Идеята е да има един месец, в който да се почисти, за да може на 15 септември учебният процес да започне нормално. Всички материали, необходими за завършване на този обект, са осигурени и са на терен. Подсигурена е с жива сила.

Всички детайли са съгласувани с НИНКН, изяснени и уточнени са.

За външната инфраструктура районният кмет се надява, че в рамките на тази година вече ще има съгласуван проект за игрища и новата сграда на малкото училище, която трябва да бъде ситуирана в двора.