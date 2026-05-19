Посланикът на Великобритания в България Н.Пр. Натаниел Копси и кметът Костадин Димитров участваха в специализиран бизнес форум в Пловдив, чиято цел бе представянето на възможности за подкрепа на местните компании при излизането им на международни пазари. Събитието, организирано от Британско-българската търговска камара, Британското посолство и регионалния посланик на Камарата Иван Фратев, събра на едно място представители на бизнеса и местните институции.

Разширяване на икономическите връзки

По време на форума участниците обсъдиха в детайли перспективите пред компаниите от Пловдив и региона за стъпване на нови чуждестранни пазари, както и възможностите за разширяване на преките икономически връзки между българския и британския бизнес. Сред официалните гости, които се включиха активно в дискусиите, бяха британският посланик Натаниел Копси, настоящият кмет на града Костадин Димитров, както и заместник-кметът по строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика инж. Хакъ Сакъбов. Организаторите споделиха, че тази инициатива е важна част от системните усилия за поддържане на активен диалог с местното предприемачество и за привличане на нови международни инвестиции.

Пловдив като лидер по ръст на БВП

В рамките на форума кметът Костадин Димитров подчерта сериозните предимства на града като стратегическа локация за професионално развитие. По думите му Пловдив успешно съчетава отлични възможности за работа, качествено образование и пълноценно свободно време, което привлича огромен брой млади хора. Той се позова и на официални статистически данни, припомняйки, че преди няколко месеца Евростат официално е посочил Южен централен регион като безспорен лидер по годишен ръст на брутния вътрешен продукт.

Партньорство с британските компании

Заместник-кметът инж. Хакъ Сакъбов също акцентира върху огромното значение на подобни форуми за стимулиране на местната икономика чрез изграждане на устойчиви партньорства между бизнеса, международните организации и институциите. Той отбеляза, че Пловдив категорично се утвърждава като модерен инвестиционен център, който е еднакво привлекателен за българския и за чуждия капитал. Инж. Сакъбов изрази твърда увереност, че сътрудничеството с британските партньори ще допринесе за още по-динамичното и успешно развитие на предприемачеството в целия регион.