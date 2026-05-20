Днес от 16:00 часа, пред сградата на Община Пловдив (пл. "Стефан Стамболов“ №1) ще се проведе масов граждански протест. Недоволството е провокирано от необичайното, хаотично и изключително тежко протичане на настоящата 2025/2026 учебна година и пълната липса на ясни перспективи или адекватни решения за предстоящата 2026/2027 учебна година. Близо 2000 деца, техните семейства, педагогическият и непедагогическият състав на двете училища вече цяла година понасят последствията от лошото управление на мащабния ремонт на сградите им от страна на Общината в ролята ѝ на възложител.

Сроковете за изпълнение са многократно удължавани, съпроводени от непредвидени "изненади“ в процеса и удобни медийни изяви, докато реалното изпълнение е далеч от завършено. В резултат на това учениците са разпръснати на 7-8 различни локации в целия град и са наказани да учат и работят единствено в режим на непрекъсната втора смяна.

Организаторите от фейсбук групата "За бъдещето на Хуманитарна гимназия 'Св. Св. Кирил и Методий' град Пловдив“ заявяват за Plovdiv24.bg, че институционалното търпение е напълно изчерпано и настояват за спешни, конкретни и административно обвързващи ангажименти.

Основни искания на протестиращите:

Окончателен и ясен график: Представяне на финален план за финализиране на ремонтните дейности, изготвен съвместно между училищните ръководства и Община Пловдив, който да включва и необходимото време за премебелиране.

Резервен план при забавяне: В случай че ремонтът не приключи до 15.09.2026 г., да се разработи алтернативен план за настаняване на децата и учителите в общински или частни сгради, който да елиминира дискриминационния фактор "непрекъсната втора смяна“. Този план трябва да бъде официално представен на родителите чрез платформата "Школо“ в рамките на 21 дни.

Гарантиране на нормален учебен процес за 2026/2027 г.: Осигуряване на пълен достъп до всички задължителни помещения – класни стаи, лаборатории, кабинети по ИТ и физкултурни салони, както и възстановяване на нормалната продължителност на учебните часове, за да се прекрати ощетяването на учениците спрямо техните връстници.

Достойни условия за преподавателите: Осигуряване на нормален край на работния ден за учителите, за да им се позволи да дадат максимума от себе си при работата с децата.

Прекратяване на принудителното освобождаване на ученици: Спиране на практиката децата да бъдат взимани принудително до 16:00 часа поради последваща заетост на временно осигурените учебни помещения.

Прозрачност и честност: Предоставяне на незабавна и честна информация по казуса, за да могат семействата да вземат информирано решение дали да преместят децата си в други училища.

Протестът ще премине под наслов "Нормална учебна 2026/2027 година за деца, учители, родители!“. Организаторите призовават всички засегнати семейства, граждани и съмишленици да се присъединят към събитието заедно с децата си и да изразят гражданската си позиция с плакати в рамките на добрия тон.