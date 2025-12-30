Строят три нови забавачки в северната част на Пловдив

© Кметицата на "Северен“ Венцислава Любенова планира изграждането на три нови детски заведения. Проектите за тях вече са готови, съобщи в интервю за Plovdiv24.bg Любенова.



На финалната права е процедурата за избор на изпълнител на детската градина на ул. "Иван Рилски“. За нея обаче засега не е осигурено финансиране.



Към ДГ "Бреза“, която има и филиал, може да се обособят и градина, и ясла в две самостоятелни крила.



Третото заведение е ДГ "Славей“, към която ще се направи пристройка за яслени групи.



След изграждането на трите нови детски заведения в района няма да има недостиг на места, уверява Любенова.