|Строят три нови забавачки в северната част на Пловдив
На финалната права е процедурата за избор на изпълнител на детската градина на ул. "Иван Рилски“. За нея обаче засега не е осигурено финансиране.
Към ДГ "Бреза“, която има и филиал, може да се обособят и градина, и ясла в две самостоятелни крила.
Третото заведение е ДГ "Славей“, към която ще се направи пристройка за яслени групи.
След изграждането на трите нови детски заведения в района няма да има недостиг на места, уверява Любенова.
