Общинските съветници от "Независими за Пловдив“ внесоха питане до администрацията на община Пловдив заради сериозни неясноти около проекта за новата сграда на Математическата гимназия. Това съобщиха за Plovdiv24.bg самите те.

Според публично обявената информация след завършването на Етап 1 в новата сграда ще бъдат преместени 750 ученици, въпреки че в гимназията се обучават близо 1200 деца. В същото време по проекта са предвидени 39 класни стаи с капацитет за над 1000 ученици, което поражда въпроси за разминаване между проекта и реалното му изпълнение.

Съветниците настояват да стане ясно как ще се провежда учебният процес за останалите ученици, дали ще се учи в две сгради или на смени, както и дали проектът може да бъде променен така, че всички ученици да бъдат преместени след приключване на първия етап.

"Не може да се инвестира в толкова важен проект, без да има ясна визия как реално ще функционира училището след завършването му. Родителите, учениците и обществото заслужават конкретни отговори“, коментира съветникът Илия Гатев.

От "Независими за Пловдив“ настояват и за яснота относно сроковете за завършване на строителството, тъй като към момента е осигурена само част от необходимото финансиране.