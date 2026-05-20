Важно е образователната инфраструктура да бъде подобрявана и обновявана, каза пред журналисти на първата копка на новата сграда на Математическата гимназия кметът на Пловдив Костадин Димитров, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Той припомни какво е свършено за подобряването на тази инфраструктура - ремонтите на СУ "Пейо Яворов", "ОУ "Екзарх Антим І", ОУ "Елин Пелин" и поредица от други пристройки и училища, саниране, енергийна ефективност, нови и модерни образователни центрове.Това са родители, директори, бивши възпитаници на гимназията, които вече работят в големи международни компании, които са били готови да събират средства за проектирането.
След като вече имаме началото последващите действия са много ясни. Трябва само да бъдем единни с държавата, за да бъде завършен обекта, каза още кметът на Пловдив. Според него сега и държавническото мислене е такова - да се строят такива училища, за да има добавена стойност за държавата ни.
Зам.-кметът Владимир Темелков пък посочи на какъв етап са започнатите ремонти и дейности по образователната инфраструктура.Той отбеляза още веднъж, че за всичките тези средства основна заслуга има бившият министър на образованието Красимир Вълчев. Денонощно се работи, за да се стигне до финализиране на тези проекти, като всичко върви по план.
Общината ще продължи да търси и останалите средства за довършване на тези обекти, тъй като няма друг избор.
По отношение на новата сграда на Математическата гимназия и поставения срок от 700 дни, Темелков посочи, че няма причина този срок да не се спази, ако има финансиране.
Той лично е обнадежден, тъй като община Пловдив миналата година е направила ремонти за 20 милиона лева. Всичко, което е започнато в този мандат, е завършено досега.
Наличните пари в размер на 7.5 лева в момента са за поставяне на фундамента на строежа. Самата конструкция е много интересна. Това са готови бетонови конструкции. Именно те са бъдещето на строителството. Затова и надеждата е, че ще се строи много бързо и качествено с тях.
Общината няма да спре да търси средства, за да продължи строежа. Ще се търсят пари по програми, от държавата, от бюджета на общината.
Темелков не пропусна да спомене и за пътя, продължението на бул. "Санкт Петербург", което ще стига до новата сграда. Има осигурена голяма част от финансирането и за него, но се чака да изтече срокът за обжалване.
bpfc 1912
преди 3 ч. и 50 мин.
Ехаааа, явно това е по-сложно от АЕЦ да вдигнат. 700 дни...
Майна Таун
преди 4 ч. и 11 мин.
Това е най големия виц , който скоро съм слушал скоро
