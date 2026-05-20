Важно е образователната инфраструктура да бъде подобрявана и обновявана, каза пред журналисти на първата копка на новата сграда на Математическата гимназия кметът на Пловдив Костадин Димитров, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Той припомни какво е свършено за подобряването на тази инфраструктура - ремонтите на СУ "Пейо Яворов", "ОУ "Екзарх Антим І", ОУ "Елин Пелин" и поредица от други пристройки и училища, саниране, енергийна ефективност, нови и модерни образователни центрове.

Преди ден открихме нов корпус на ОУ "Яне Сандански", при мен беше и директорката на "Алеко Константинов", за Хуманитарната гимназия вчера имахме среща. Все големи предизвикателства, с конкретна цел. За първи път след повече от 40 години имаме възможността да започнем ново училище и то не някакво си, а дом на математиците и аз благодаря на всички, които положиха усилия, каза още кметът Димитров.

Това са родители, директори, бивши възпитаници на гимназията, които вече работят в големи международни компании, които са били готови да събират средства за проектирането.

След като вече имаме началото последващите действия са много ясни. Трябва само да бъдем единни с държавата, за да бъде завършен обекта, каза още кметът на Пловдив. Според него сега и държавническото мислене е такова - да се строят такива училища, за да има добавена стойност за държавата ни.

Зам.-кметът Владимир Темелков пък посочи на какъв етап са започнатите ремонти и дейности по образователната инфраструктура.

Проектът за новата сграда на ОУ "Княз Александър I" е в НИНКН, с входящ номер, чакаме съгласуване, всичко върви според плана. Виждал съм и идейната фаза. Бих казал, че е страхотна, на нивото на МГ е. СУ "Св. Патриарх Евтимий" се проектира. Чухме се с избрания изпълнител. Той пое ангажимента тази година да направим първа копка. И за трите училища има осигурени по 7.5 милиона лева, каза Темелков.

Той отбеляза още веднъж, че за всичките тези средства основна заслуга има бившият министър на образованието Красимир Вълчев . Денонощно се работи, за да се стигне до финализиране на тези проекти, като всичко върви по план.

Общината ще продължи да търси и останалите средства за довършване на тези обекти, тъй като няма друг избор.

По отношение на новата сграда на Математическата гимназия и поставения срок от 700 дни, Темелков посочи, че няма причина този срок да не се спази, ако има финансиране.

Той лично е обнадежден, тъй като община Пловдив миналата година е направила ремонти за 20 милиона лева. Всичко, което е започнато в този мандат, е завършено досега.

Наличните пари в размер на 7.5 лева в момента са за поставяне на фундамента на строежа. Самата конструкция е много интересна. Това са готови бетонови конструкции. Именно те са бъдещето на строителството. Затова и надеждата е, че ще се строи много бързо и качествено с тях.

Общината няма да спре да търси средства, за да продължи строежа. Ще се търсят пари по програми, от държавата, от бюджета на общината.

Темелков не пропусна да спомене и за пътя, продължението на бул. "Санкт Петербург", което ще стига до новата сграда. Има осигурена голяма част от финансирането и за него, но се чака да изтече срокът за обжалване.