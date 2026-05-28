Пловдивските общински съветници не одобриха предложения от община Пловдив прогнозен разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2026 година. Обсъждането отне около 1 час, а като резултат 22 съветници гласуваха със "за", 12 "против", 14 "въздържал се", а при прегласуването гласовете бяха съответно 23 - 8 - 18 и точката не беше приета, предава Plovdiv24.bg.

Предложението на община Пловдив бе за капиталова програма в размер на 95 691 590 евро, от които 51 095 197 евро европейски средства, 20 900 000 евро собствени приходи и преходен остатък. Прогнозираше се 2 058 875 евро да бъдат насочени за Хуманитарната гимназия, 900 000 евро за първия етап на реконструкцията на ул. "Кукуш", 4 милиона евро за продължението на бул. "Санкт Петербург", 1.2 млн. евро за обзавеждане на кино "Космос", 2.8 млн. евро за електробуси, 4 млн. евро за реконструкцията на стадион "Локомотив", остатък от разплащане за 8681 евро за стадион "Христо Ботев", 635 х. евро за стадион "Марица". Предвиждаха се средства и за новите сгради на Математическата гимназия, СУ "Св. Патриарх Евтимий“ и ОУ "Княз Александър I".

Опозицията разкритикува предложения разчет и отказа да го подкрепи. Изказванията бяха в посока, че се довършват започнати проекти, а липсват рекламирани проекти като нов мост на Марица, продължение на бул. "Свобода", разширение на бул. "Пещерско шосе" и други.

Георги Титюков единствен похвали кмета Костадин Димитров и екипа му, че са подготвили разчет въпреки че няма републикански бюджет. Самият той предложи да се предвидят пари за проектиране на нов парк с площ 656 декара в район "Западен" 120 000 евро за настоящата година и още 280 000 евро за 2027 г., което беше прието от кмета.

Предложи да се направи предпроектно проучване на стойност 35 000 евро за лифт Пловдив - Марково - хижа Здравец, който да се обсъди с кметовете на общините "Родопи" и Куклен, но при гласуването предложението получи 7 гласа "за", 8 "против" и 29 "въздържал се" и не се прие. Проектиране на гробище за домашни любимци ще струва 5000 евро и кметът одобри включването в програмата без да се гласува.

Слави Георгиев в изказването си изтъкна, че първо трябва да е ясно с какви пари ще разполага града и след това съветниците ще могат да одобрят какви проблеми на пловдивчани ще се решават, а дотогава се спазва чисто формалното изискване да има приета програма. Веселин Маневски повдигна темата за местните данъци, които са приети преди 14 г. и не са променяни досега, Владимир Славенски заяви, че кметът като член на НСОРБ - Пловдив трябва да настоява част от приходите да остават в общинския бюджет.

Истината е, че на Пловдив му трябва двойно, даже трийно по-голям бюджет. Хората са 2 пъти повече, отколкото ги води НСИ. С увеличаване на данъците – на практика ще кажем на гражданите, че издържаме около 200 000 души, които не плащат данъци в Пловдив. Когато говорим за инфраструктура – държавата ни накара да направим нещо, но проблемът вече е наш – имам предвид стадионите - заяви Стефан Послийски.

Край на дебата постави Славчо Атанасов, който като бивш кмет сподели с колегите си съветници, че най-финния механизъм на едно управление е как ще се справиш с данъчната политика. Но тъй като обсъжданото предложение не касае данъците, предложи прекратяване на разискванията.

В отговор зам.-кметът Хакъ Сакъбов обясни, че администрацията разполага с почти всички обекти и тяхната прогнозна стойност, но може да се представи само разходната част, без приходната. По думите му капиталовият разход ще се прецизира след приемането на републиканския бюджет

Имаме актуализирана цифра, но все по-трудно става да актуализираме, защото има рязка промяна в строителните дейности от преди няколко месеца, прогнозната стойност е на ръба, а тя е записана като крайна - каза зам.-кметът Хакъ Сакъбов.

Кметът Костадин Димитров попита съветниците дали желаят да се прекъсне всичко, което е започнато в предишни мандати, или да се продължи работата по тях. Изброи по-важните обекти - Рогошко шосе, Голямоконарско шосе, Модър-Царевец и т.н.