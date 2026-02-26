ЗАРЕЖДАНЕ...
|Решено: Увеличават заплатите в община Пловдив със задна дата
Увеличението касае възнагражденията на персонала, зает в общинската и районните администрации и бюджетните структури на община Пловдив. Предложението беше прието без разисквания. Единственото изказване беше от Йоно Чипилски, който предупреди, че тежестта на заплатите към администрацията е била 25-26%, сега става 27-28%, а догодина ще е още по-голяма.
Увеличението е с индекса на инфлацията със задна дата от 1 януари 2026 г. По-високи заплати ще има за лицата, чиито възнаграждения се финансират както със средства от държавния бюджет, предоставяни чрез общинския бюджет, така и със средства от местни приходи. Еднократната индексация се прилага при равни условия за всички лица, без обвързване с индивидуални оценки за изпълнението.
Максималният размер на заплатите на районните кметове е до 2376 евро, а на кмета Костадин Димитров - 3767 евро.
