Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ ще даде под наем част от свой терен пред гара "Филипово", за да бъде преместена там автогара "Север". Решението е взето след активни разговори по инициатива на община Пловдив с Министерството на транспорта и съобщенията, главния секретар на ведомството, държавните предприятия НКЖИ и БДЖ, научи Plovdiv24.bg. Заместник-кметът по транспорт Николай Душков уточни за медията ни, че положително становище за локацията са дали от ИААА и КАТ.

В района на "Филипово" има два имота, единият е държавен, другият - на НКЖИ. Община Пловдив е обследвала цялата площ и е решено да се ползва част от имота на НКЖИ. В него има антена /кула/ за управление на влаковото движение, около която ще бъде обособена сервитутна зона и ще се осигури достъпност до администрацията.

Върху терена ще бъдат изградени спирки и навеси за пътниците, както и места за спиране и престой на автобусите. Предстои да се подготви проектно решение по техническите въпроси - настилка, разчертаване, подходи, бариери, спирки, отстояние, организация на движението. НКЖИ вече е стартирала процедурата за отдаване под наем. Постигната е принципна договореност пътуващите да ползват билетно гише, чакалнята и тоалетните на гара "Филипово".

Единственото притеснение е дали ще стигнат 2 месеца, за да се извършат всички административни и технически дейности и не е изключено да се поиска ново удължаване на срока. Припомняме, че община Пловдив договори с частния собственик на автогара "Север" да я ползва като такава през месеците май и юни. Първоначалната идея беше да се заплаща 15 300 € на месец, но предложението беше оттеглено.

Предисторията

Проблемът възникна, след като в началото на годината собствениците на фирма "Хеброс бус", която притежава и трите автогари в Пловдив, обявиха, че "Север" престава да функционира и ще бъде съборена. Теренът е предвиден за жилищно застрояване и междувременно започна разчистване на площадката от южната страна на административната сграда. Активизираха се преговорите с държавата за преместването на автогара "Север" до жп гара "Филипово".