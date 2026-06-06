Клиниката по психиатрия към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив обяви старта на безплатни профилактични прегледи в рамките на кампанията "Здраве за всички". Инициативата има за цел да осигури по-широк достъп до специализирана помощ, както и да спомогне за ранното откриване и своевременното лечение на психичните заболявания, съобщават за Plovdiv24.bg от лечебното заведение.

Консултациите ще се провеждат през целия месец юни всеки понеделник (8, 15, 22 и 29 юни 2026 г.) от 11:00 до 13:00 ч. на територията на клиниката. За прегледите не е необходимо предварително записване на час. Пациентите ще бъдат приемани по реда на тяхното пристигане. За допълнителна информация гражданите могат да се обадят на телефон: 032/ 602 287. Прегледите ще бъдат извършвани от доказани и утвърдени специалисти в областта- Доц. Севдалина Кандиларова и д-р Фани Гюлева.

Кои са приоритетните случаи?

Организаторите на кампанията поясняват, че фокусът на инициативата е насочен към пациенти със специфични и по-тежки медицински нужди. С приоритет ще бъдат приемани хора със:

Изостряне и рязко влошаване на психотични и афективни разстройства;

Първични и диагностично сложни случаи;

Терапевтично резистентни състояния (пациенти, при които стандартното лечение не дава очаквания резултат).

В рамките на безплатните консултации ще се осъществява психологична оценка и психологично консултиране. При необходимост специалистите ще назначават комплексно и индивидуално лечение с водеща медикаментозна терапия.

Като част от структурата на най-голямото лечебно заведение в Южна България, Клиниката по психиатрия предлага на пациентите си пълна палитра от медицински услуги, включително лабораторни и образни изследвания, консултации с други профилирани специалисти, както и денонощна спешна помощ.

Психичното здраве изисква навременна грижа

Лекарите и организаторите на кампанията използват повода, за да отправят важен обществен апел. Те подчертават, че хората, страдащи от психични разстройства, не трябва да бъдат стигматизирани или изолирани социално, тъй като това само подхранва неверни митове и предразсъдъци в обществото.

Психичните разстройства са реални медицински състояния, които могат да засегнат всеки, и навременната грижа е от ключово значение, споделят от екипа на клиниката.

Специалистите съветват хората, които преминават през трудни периоди, както и техните близки, да преодолеят притесненията и да се възползват от кампанията. В Клиниката по психиатрия те ще срещнат квалифицирана медицинска помощ, разбиране, съчувствие и професионално насочване за последващи изследвания и терапия.