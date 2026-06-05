Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група, извършвала пране на пари, данъчни и екологични престъпления чрез нелегален внос на стоки на територията на Пловдив, Садово и село Оризари. Четирима души са задържани за 24 часа по Закона за МВР в хода на специализираната операция, сред които и лидерът на организацията.

За мащабното разследване, спецакцията и последвалото съдебно решение Plovdiv24.bg вече информира. При провеждането на процесуално-следствените действия под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив са претърсени 10 лични имота и служебни помещения.

Контрабанда с китайски фреон извън граница

Разследването доказва, че част от престъпленията, генерирали значителни финансови ресурси, са извършвани извън територията на страната. Членовете на групата са избягвали заплащането на дължими митнически сборове за хладилен газ (фреон) с произход от Китай, като за целта са използвани документи с невярно съдържание за произхода, количеството и качеството на стоката. Дейността е свързана с внос, съхранение и търговия в България и други държави от Европейския съюз на флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества в нарушение на европейските регламенти. Паралелно с това данъчните престъпления на организацията са извършвани изцяло на българска територия.

Иззетото злато в тайния склад

При претърсванията в склад са открити над 1500 бутилки от различни видове фреон. Като доказателства по досъдебното производство служителите на ГДБОП са иззели лек автомобил, парична сума над 70 000 евро, инвестиционни златни монети, скъпи бижута и луксозни часовници, както и множество документи и вещи, относими към престъпната дейност. Към наказателна отговорност вече са привлечени двама души, като единият от тях е обвинен в пране на пари в размер на 1 548 052 евро.

Разследване за над 1,5 милиона евро в съда

В резултат на разбитата схема Пловдивският окръжен съд взе най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо тартора - Станчо Василев. Той е привлечен като обвиняем за участие в организираната престъпна група, развивала незаконната си дейност от 1 октомври 2023 г. до 2 юни 2026 г. Държавното обвинение го сочи за съпричастен към изпирането на сумата от 1 548 052 евро чрез тежки умишлени престъпления, за които Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода за срок, по-голям от три години.

Мотивите на Окръжния съд

Пловдивските магистрати приеха, че по делото са събрани достатъчно доказателства, обосноваващи предположението, че Василев е извършил инкриминираните деяния. Съдът отчете наличието на реална опасност обвиняемият да се укрива или да извърши друго престъпление, ако бъде пуснат с по-лека мярка. Окръжните съдии бяха категорични, че свободата би му позволила да попречи на разкриването на обективната истина, да окаже натиск върху свидетели или да укрие важни доказателства по случая. Действията по разследването продължават, а определението на съда може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Пловдив на 11 юни 2026 г. от 10:00 часа.