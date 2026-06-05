Директорът на Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника Людмила Ганчева беше избрана за "Директор на годината". Отличието беше връчено на г-жа Ганчева от председателя на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България Диян Стаматов по време на Пролетната академия, в която взеха участие 600 директори и заместник-директори от цялата страна, предава Plovdiv24.bg.

Людмила Ганчева пребори останалата конкуренция от можещи и успешни директори и получи наградата заради изключителния си мениджърски подход и постижения на ръководеното от нея училище.

Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника в Пловдив се превърна не просто в място за обучение, а в общност, в която учениците се чувстват подкрепени, мотивирани и ценени. Директорката е двигател на десетки инициативи, модернизация на учебната база, успешни партньорства с бизнеса и възможности за професионално развитие на младите хора.

Но зад всички награди и успехи стои нещо още по-ценно - отношението към учениците. През годините те многократно са ѝ показвали своята обич и признателност. Посрещали са я с аплодисменти, изненадвали са я с ръчно изработени подаръци, благодарствени писма и емоционални послания.

В моменти на празници и изпращане на абитуриенти неведнъж са звучали думите: "Благодарим Ви, че вярвахте в нас". Това са мигове, които не могат да бъдат измерени с грамоти и отличия, казват от учебното заведение.

Людмила Ганчева е от онези директори, които не управляват от кабинета си, а са сред хората - в училищния двор, в класните стаи, на състезанията, на празниците и във всеки важен момент от живота на своите ученици. Затова признанието "Директор на годината“ е не само оценка на експертно жури, а отражение на уважението и любовта, които е спечелила сред поколения ученици, учители и родители. Защото истинският успех на един директор не се измерва само с постигнатите резултати, а с хората, които е вдъхновил да вярват в себе си.