На 5 юни 2026 г., по повод Световния ден на околната среда, Аграрният университет – Пловдив бе домакин на инициативата КЛИМАТОН. Събитието събра учени, експерти, студенти и ученици с обща мисия – търсене на решения за климатичните предизвикателства и повишаване на ангажираността към опазването на околната среда.

Проектът ARCADIA в подкрепа на регионите

Форумът се реализира съвместно от Аграрен университет – Пловдив, РИОСВ – Пловдив и СНЦ "Зелени Балкани“, като част от данните за събитието информира Plovdiv24.bg. Инициативата е обвързана с международния научноизследователски проект ARCADIA, финансиран по програма "Хоризонт Европа“. Проектът подпомага регионите в адаптацията към климатичните промени чрез природосъобразни решения, оценки на климатичния риск и иновации в управлението на водните ресурси, горските екосистеми и градската среда. Специален акцент се поставя върху уязвимите социални групи и прехода към нисковъглеродни модели, като област Пловдив е част от проекта, а община Карлово е определена за пилотна територия.

Приветствия от академичната общност и институциите

Официалното откриване бе направено от заместник-ректора на Аграрния университет проф. Димо Атанасов, който изрази задоволство от засиленото присъствие на младото поколение. Той припомни, че висшето училище подготвя еколози от над три десетилетия и е създало една от първите екоферми в България. Координаторът на проект ARCADIA проф. Владислав Попов също се обърна към присъстващите, подчертавайки, че климатичните предизвикателства изискват нов начин на мислене, зелени пространства, разумно използване на дъждовната вода и споделена отговорност. Поздравление от името на екоинспекцията отправи и пиарът на РИОСВ – Пловдив Милослава Михайлова, която отбеляза важността на всяко лично обещание към природата.

Научни презентации и творчески работилници

В КЛИМАТОН се включиха ученици от 5-ти до 11-ти клас от пловдивските ХГ "Св. св. Кирил и Методий“ и СУ "Св. Константин-Кирил Философ“, както и от СУ "Васил Левски“ – Карлово. Заедно с тях участваха студенти от специалност "География, технологии и предприемачество“ в Пловдивския университет. Програмата предложи научни презентации от доц. Дафинка Иванова и гл. ас. д-р Градимир Градев, "Климатичен куиз“ за проверка на знанията и "Работилница за бъдеще“, където младежите споделиха лични послания за грижа и защита на Земята.

Иновативни макети и емоционални послания

Голям интерес предизвика изложбата с творчески проекти. Учениците от СУ "Св. Константин-Кирил Философ“ представиха детайлен макет "Чиста енергия“, изработен извън учебно време от рециклирани материали, показващ град с интегрирани соларни панели и вятърни генератори. Студентите от Пловдивския университет изложиха реалистични модели на животни и растения от отпадъчни материали, а възпитаниците на Хуманитарната гимназия развълнуваха залата с авторски стихотворения "Писма от природата към човека“.

Практическа наука на терен

Освен теоретичните знания, участниците посетиха опитните полета, лабораториите и експерименталните бази на университета. В работилницата "Климат и почвено здраве“ те се запознаха с етеричномаслените култури и изследваха свойствата на почвите, като дори рисуваха с естествени земни цветове.

В края на събитието бе организиран символичен и емоционален акт – всяко от трите участващи училища засади свое дърво с паметна табела на територията на висшето училище, за което младежите ще продължат да се грижат в бъдеще.