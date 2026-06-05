Пловдивският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо Станчо Василев, обвинен за участие в организирана престъпна група, извършвала пране на пари, данъчни и екологични престъпления. Според прокуратурата незаконната дейност е развивана в периода от 1 октомври 2023 г. до 2 юни 2026 г. на територията на град Пловдив, град Садово и село Оризари.

Разследване за над 1,5 милиона евро

За мащабното разследване и съдебното решение в пловдивския регион Plovdiv24.bg вече информира. Според събраните до момента данни престъпната група е изпрала сума в точен размер на 1 548 052 евро. Станчо Василев е привлечен към наказателна отговорност за тежки умишлени престъпления, като законът предвижда за тях наказание лишаване от свобода за срок, по-голям от три години.

Мотивите на Окръжния съд

Магистратите приеха, че по делото има достатъчно доказателства, които да обосноват предположението, че обвиняемият е съпричастен към повдигнатите обвинения за инкриминираните деяния. Съдът реши, че съществува реална опасност Василев да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде пуснат на свобода. Окръжният съд е категоричен, че по-лека мярка за неотклонение би дала възможност на обвиняемия да попречи на разкриването на обективната истина, да окаже влияние върху свидетели или да укрие важни доказателства по случая.

Възможност за обжалване

Определението на Окръжния съд не е окончателно и може да бъде обжалвано или протестирано. Следващото заседание е насрочено пред Апелативен съд – Пловдив на 11 юни 2026 г. от 10:00 часа.