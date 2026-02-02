ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започна събарянето на автогара "Север"
Площадката се подготвя за бъдещо застрояване. За терена има издадено разрешение за строеж за две жилищни сгради. Конкретните строителни параметри не са известни, а на обекта все още няма поставена информационна табела. Според Общия устройствен план на Пловдив, автогарата попада в зона СМФ1 - смесена многофункционална зона разновидност 1. Тя е предназначена за жилищни и обществено обслужващи дейности.
Особеното при тази устройствена разновидност е, че няма ограничение за височината на сградите и могат да се строят небостъргачи. Устройствените показатели на СМФ1 позволяват 50% плътност на застрояване, кинт 3.5, озеленяване минимум 30%. В тази зона не може да има производствени и складови дейности.
Проучване на медията ни показа, че целият терен между ул. "Победа" от изток, ул. "Димитър Стамболов" от север, "Голямоконарско шосе" от запад и бул. "Дунав" от юг е определен за зона СМФ1.
Самата автогара "Север" ще продължи да функционира като такава до края на месец февруари. От 1 март междуселищните автобуси ще спират на автогарите "Родопи" и "Юг". Тогава ще започне събарянето и на сградата на автогарата. На нейно място също ще има друг строеж.
