Започна събарянето на автогара "Север"
Автор: Диана Бикова 17:39
©
Тежка строителна техника налази автогара "Север" и събори метан станцията и газ станцията за битова газ, разположени в югоизточния край на имота. Разрушаването на постройките е започнало в почивните дни и днес теренът вече е заравнен. Предстои разрушаването и на административната сграда на автогарата, предава репортер на Plovdiv24.bg

Площадката се подготвя за бъдещо застрояване. За терена има издадено разрешение за строеж за две жилищни сгради. Конкретните строителни параметри не са известни, а на обекта все още няма поставена информационна табела. Според Общия устройствен план на Пловдив, автогарата попада в зона СМФ1 -  смесена многофункционална зона разновидност 1. Тя е предназначена за жилищни и обществено обслужващи дейности.

Особеното при тази устройствена разновидност е, че няма ограничение за височината на сградите и могат да се строят небостъргачи. Устройствените показатели на СМФ1 позволяват 50% плътност на застрояване, кинт 3.5, озеленяване минимум 30%. В тази зона не може да има производствени и складови дейности. 

Проучване на медията ни показа, че целият терен между ул. "Победа" от изток, ул. "Димитър Стамболов" от север, "Голямоконарско шосе" от запад и бул. "Дунав" от юг е определен за зона СМФ1.

​Самата автогара "Север" ще продължи да функционира като такава до края на месец февруари. От 1 март междуселищните автобуси ще спират на автогарите "Родопи" и "Юг". Тогава ще започне събарянето и на сградата на автогарата. На нейно място също ще има друг строеж.



А не може ли за ново озеленяване?
