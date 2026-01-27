ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Ексклузивно: Не една, а две жилищни сгради вдигат на мястото на автогара "Север"
Както вече съобщихме, предстои закриване и събаряне на автогарата след смяна на собствеността. В интервю за медията ни управителят на фирма "Хеброс бус" Веселин Дошков каза, че ще се събаря административната част на сградата. На терена ще се построи жилищна сграда.
Документацията за инвестиционното намерение относно бъдещето на автогара "Север" се разглежда от Община Пловдив, коментира за медията ни главният архитект на район "Северен" арх. Рамона Георгиева. В районната администрация е постъпило единствено уведомление, че предстои строителство на две жилищни сгради. Няма информация за строителните параметри.
"Документацията е надлежно подадена. Доколкото ми е известно, има издадено разрешение за строеж" - каза арх. Георгиева.
Общинските съветници арх. Костадин Палазов и Слави Георгиев, независимо един от друг, заявиха пред репортер на Plovdiv24.bg, че през Общинския съвет не е минавало предложение за промяна на ПУП и предназначението на имота от транспорт в жилищно застрояване.
Очаквайте продължение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
|
Коментари (5)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
Сподели какво ново....
преди 3 мин.
0
преди 53 мин.
0
преди 1 ч. и 23 мин.
+2
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Панайот Велчев е новият шеф на Районен съд Пловдив
14:44 / 27.01.2026
"ХЪС Естейт" и добавената стойност на експертното обслужване: Сиг...
13:00 / 27.01.2026
Искат да строят жилища на мястото на автогара "Север", която прик...
12:45 / 27.01.2026
Сбогуваме се с Личо Стоунса в четвъртък на Рогошките гробища
12:07 / 27.01.2026
Събарят автогара "Север" в Пловдив!
11:20 / 27.01.2026
Ники Кънчев: Почина един от великаните на Пловдив
11:06 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS