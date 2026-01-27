ИЗПРАТИ НОВИНА
Ексклузивно: Не една, а две жилищни сгради вдигат на мястото на автогара "Север"
Автор: Диана Бикова 13:58Коментари (5)2416
© Plovdiv24.bg
Не една, а две жилищни сгради ще бъдат построени на мястото на автогара "Север", научи ексклузивно Plovdiv24.bg.

Както вече съобщихме, предстои закриване и събаряне на автогарата след смяна на собствеността. В интервю за медията ни управителят на фирма "Хеброс бус" Веселин Дошков каза, че ще се събаря административната част на сградата. На терена ще се построи жилищна сграда.

Документацията за инвестиционното намерение относно бъдещето на автогара "Север" се разглежда от Община Пловдив, коментира за медията ни главният архитект на район "Северен" арх. Рамона Георгиева. В районната администрация е постъпило единствено уведомление, че предстои строителство на две жилищни сгради. Няма информация за строителните параметри.

"Документацията е надлежно подадена. Доколкото ми е известно, има издадено разрешение за строеж" - каза арх. Георгиева.

Общинските съветници арх. Костадин Палазов и Слави Георгиев, независимо един от друг, заявиха пред репортер на Plovdiv24.bg, че през Общинския съвет не е минавало предложение за промяна на ПУП и предназначението на имота от транспорт в жилищно застрояване.

Очаквайте продължение.



