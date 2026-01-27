ЗАРЕЖДАНЕ...
|Искат да строят жилища на мястото на автогара "Север", която приключва на 1 март
Предстои събарянето на административния блок на сградата и изграждане на жилищна сграда на негово място.
"Положихме усилия за нормален обществен транспорт в Пловдив и комуникация, но от отсрещната страна няма воля. Виждате какви политики водят в община Пловдив. Най-малкото е това, че разрешиха на междуселищните автобуси да спират където си искат. Имали сме желание да има приемственост и ред и направихме предложение за прехвърляне на курсовете към другите две автогари" - коментира инж. Дошков.
Междуселищният публичен транспорт се сви повече от 50-60% през последните години, като причините са автомобилизация и миграция. Все по-малко пътници, основно ученици и хора без автомобили, ползват обществен превоз. Издръжката на една автогара на месец е около 40 000 - 50 000 лева за охрана, диспечер, каси, хигиена, гардероб. Тези изисквания по закон някои хора си мислят, че им се полага, но всичко това струва немалка сума месечно, обясни Дошков мотивите си за закриването на автогарата.
Доскоро "Хеброс бус" беше собственик на трите автогари в Пловдив - "Север", "Родопи" и "Юг", придобити по време на масовата приватизация през 90-те години на ХХ в. Имотът, в който е изградена автогара "Север", вече е с нов собственик. Всички активи на "Родопи" са прехвърлени на друго юридическо лице. Единствено "Юг" засега остава на "Хеброс бус". Там се води съдебно дело, тъй като има претенции от община Пловдив за собственост върху част от имота. На първа инстанция е спечелено от юристите на градската администрация, но Дошков е обжалвал пред по-горна инстанция.
"Хеброс бус", която до неотдавна беше най-мощният превозвач в Южна България, е на път окончателно да отиде в историята. Веселин Дошков сподели, че занапред смята да се занимава със строителство.
