Събарят автогара "Север" в Пловдив!
Автор: Диана Бикова 11:20
Важна новина, касаеща Пловдив, научихме от кмета на Раковски Павел Гуджеров. Става въпрос за събарянето на автогара "Север", която очевидно е сменила собствеността си. Ето какво написа Гуджеров във фейсбук:

"Уважаеми родители,

Правя този пост поради много запитвания, наслагващото се напрежение и слухове, които витаят по темата с автобусния транспорт до гр. Пловдив.

Първо искам да изясня, че автогара "Север“ е частна собственост, намира се в гр. Пловдив и никой няма нужда от одобрението, искането или съгласуването на Община Раковски за преустанови ползването на имота като автогара. До колкото ни е известно започва процес по събарянето на автогарата или ще започне в най-скоро време.

Съгласно разговор със собственика на автогарата и настоящ превозвач автобусите ще спират на автогара "Север“ до 28.02.2026г.

От 01.03.26г. автобусите вече ще спират на автогара "Юг“.

Още веднъж искам да отбележа, че Община Раковски няма абсолютно нищо общо с това, че автогара "Север“ вече няма да функционира като автогара.

Щом имаме конкретна и официална информация ще ви уведомим. До тогава не се подавайте на слухове и внушения.".

