ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Как и кога автогара "Север" стана зона за жилищно застрояване?
Това съобщиха от пресцентъра на Община Пловдив в отговор на запитване на Plovdiv24.bg на какво основание е издадено разрешение за строеж на жилищни сгради на територията на автогара "Север".
Зона СМФ1 е предназначена за жилищни и обществено обслужващи дейности. Особеното при тази устройствена разновидност е, че няма ограничение за височината на сградите и могат да се строят небостъргачи. Устройствените показатели на СМФ1 позволяват 50% плътност на застрояване, кинт 3.5, озеленяване минимум 30%. В тази зона не може да има производствени и складови дейности.
Проучване на медията ни показа, че целият терен между ул. "Победа" от изток, ул. "Димитър Стамболов" от север, "Голямоконарско шосе" от запад и бул. "Дунав" от юг е определен за зона СМФ1.
Същото важи и за територията, заключена между жп линиите на гара "Филипово" на север, "Голямоконарско шосе" на запад, ул. "Димитър Стамболов" на юг и самата гара "Филипово" на изток.
Припомняме, че преди три месеца пловдивските общински съветници одобриха проект за изменение на ПУП-ПРЗ на "Филипово", които са съседни парцели. Инвеститорите предвиждаха там да се вдигнат 24 сгради, шест от които с височина 75 метра, а останалите - до 50 метра. В приетия вариант всички сгради ще бъдат с височина до 50 метра.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
БСП с позиция за казуса с автогара "Север"
12:53 / 28.01.2026
47-годишна вандалка вилня в Пловдив
11:37 / 28.01.2026
Бившият полицай, убил баба си в Пловдив, ще гние в затвора
09:57 / 28.01.2026
Спират се профилактичните прегледи и задължителните имунизации
08:37 / 28.01.2026
Агробизнесмен от Пловдив: Залага се на карта хранителният суверен...
17:18 / 27.01.2026
Къде ще спират междуградските автобуси след окончателното затваря...
20:00 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS