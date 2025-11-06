ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Одобриха проекта за изменение на ПУП-ПРЗ на "Филипово"
Автор: Диана Бикова 14:58Коментари (0)31
©
С 28 гласа "за", 11 "против" и 7 "въздържал се" пловдивските общински съветници одобриха проекта за изменение на ПУП-ПРЗ на кв. "Филипово", с обемно-устройствено проучване и план – схеми по части "Водоснабдяване и Канализация“ "Електрификация“, "Транспортно-комуникационен план“ и "Трансформация на собственост“, предава Plovdiv24.bg.

Председателят на регионалната колегия на Камарата на архитектите в Пловдив арх. Чавдар Тенев, който получи разрешение да се изкаже, подчерта, че е редно на такава територия да се обособи УПИ за детски комбинат, каквото е наименованието в учебниците по архитектура. По думите му, теренът е равностоен на кв. "Прослав", където има едно училище и една детска градина и се води борба да се построи още една детска градина. 

Арх. Костадин Палазов от групата на "БСП за България" обяви, че предложеният ПУП е добро решение за прокарване на продължението на бул. "Северен" и регулацията в квартала. Отбеляза, че проектантите са се съобразили с препоръките на съветниците и са направили подробно изследване за брой жители, деца, автомобили. Въпреки това поиска точката да се оттегли за доработване заради липсата на детска градина, но предложението му не беше прието от мнозинството. В заключение призова колегите си да дадат свобода на проектантите за визуалното оформяне на квартала, който е едно от лицата на Пловдив. 

Оттегляне поиска Илия Гатев от "Независими за Пловдив" с аргумент, че притесненията за социално и обществено обслужване остават.

"Район "Северен" досега беше най-незасегнат от презастрояването. Сега какво се случва – до ПУ 40 000 кв. м. РЗП, предстои Захарна фабрика на същата площ. Нямаме представа кои са общинските терени за детски и социални заведения. Цъка бомба" - предупреди Гатев. 

Според главния архитект на града Яна Желязкова, вписването на детска градина в ПУП-а не го прави задължително за изпълнение. Подчерта, че всички осъзнават важността на продължението на бул. "Северен". 

Подробности гледайте в прикаченото видео!



Още по темата: общо новини по темата: 493
04.11.2025 25.2% ръст на разрешителните за строеж на жилищни сгради в Пловдив и
областта
03.11.2025 Дебат: Трябва ли проектът за "Филипово" да се преработи?
30.10.2025 Проектант за бъдещото застрояване на "Филипово": Постигаме 29,5% плътност и има много алеи и зелени площи
28.10.2025 Цените на имотите в Пловдив достигат до 1900 евро на кв.м, най-активни са районите "Беломорски" и "Смирненски"
26.10.2025 Три фирми се състезават за проектирането на най-новата улица в Пловдив, станала "ябълката на раздора"
23.10.2025 Първа копка на нов луксозен жилищен комплекс в най-бързоразвиващия се район на Пловдив
предишна страница [ 1/83 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Усукано дебело черво на 720 градуса. Лекар: Помислихме, че е наръ...
12:28 / 06.11.2025
Мъж е ранен пред заведение в Пловдив
12:12 / 06.11.2025
Приеха пагубни за Пловдив законови промени, предложени от Цвета К...
12:21 / 06.11.2025
Майката на убития Митко: Това е отчаян ход!
11:06 / 06.11.2025
Район "Южен" с нова придобивка
11:34 / 06.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Презастрояването на Пловдив
Арести заради "черно тото"
Родители от Хуманитарната гимназия настояха за нова сграда
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: