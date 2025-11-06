© С 28 гласа "за", 11 "против" и 7 "въздържал се" пловдивските общински съветници одобриха проекта за изменение на ПУП-ПРЗ на кв. "Филипово", с обемно-устройствено проучване и план – схеми по части "Водоснабдяване и Канализация“ "Електрификация“, "Транспортно-комуникационен план“ и "Трансформация на собственост“, предава Plovdiv24.bg.



Председателят на регионалната колегия на Камарата на архитектите в Пловдив арх. Чавдар Тенев, който получи разрешение да се изкаже, подчерта, че е редно на такава територия да се обособи УПИ за детски комбинат, каквото е наименованието в учебниците по архитектура. По думите му, теренът е равностоен на кв. "Прослав", където има едно училище и една детска градина и се води борба да се построи още една детска градина.



Арх. Костадин Палазов от групата на "БСП за България" обяви, че предложеният ПУП е добро решение за прокарване на продължението на бул. "Северен" и регулацията в квартала. Отбеляза, че проектантите са се съобразили с препоръките на съветниците и са направили подробно изследване за брой жители, деца, автомобили. Въпреки това поиска точката да се оттегли за доработване заради липсата на детска градина, но предложението му не беше прието от мнозинството. В заключение призова колегите си да дадат свобода на проектантите за визуалното оформяне на квартала, който е едно от лицата на Пловдив.



Оттегляне поиска Илия Гатев от "Независими за Пловдив" с аргумент, че притесненията за социално и обществено обслужване остават.



"Район "Северен" досега беше най-незасегнат от презастрояването. Сега какво се случва – до ПУ 40 000 кв. м. РЗП, предстои Захарна фабрика на същата площ. Нямаме представа кои са общинските терени за детски и социални заведения. Цъка бомба" - предупреди Гатев.



Според главния архитект на града Яна Желязкова, вписването на детска градина в ПУП-а не го прави задължително за изпълнение. Подчерта, че всички осъзнават важността на продължението на бул. "Северен".



Подробности гледайте в прикаченото видео!



